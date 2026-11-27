В Съединените щати мощни бури връхлетяха Средния запад и Североизтока със силни дъждове и ветрове и причиниха затруднения в цялата страна. Очаква се над 80 милиона американци да пътуват тази седмица по повод Деня на благодарността.

В четвъртък 460 полета в САЩ бяха отменени, а други над 2 500 бяха забавени. Почти един милион домакинства останаха без ток в четвъртък вечерта, като най-тежко засегнати са щатите Пенсилвания, Мериленд и Вирджиния.

Извънредно положение е обявено в град Ню Йорк, Лонг Айлънд и окръг Уестчестър, както и в Ню Джърси. Заради лошото време, в Ню Йорк беше отложен за събота юбилейният 100-годишен парад за Деня на благодарността.

Лошото време обхваща и Западния бряг. Националната метеорологична служба предупреди за поредица от тихоокеански бури, които се очаква да донесат дъжд, сняг в планините и силни ветрове.