Снимка: Getty Images
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Първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп посрещна коледното дърво в Белия дом. Това е дългогодишна традиция, с която се дава началото на празничния сезон в президентската резиденция.
Снимка: Getty Images
Близо 6-метровата ела пристигна на северния вход върху зелена каруца, теглена от коне. По време на церемонията първата дама огледа дървото и поздрави присъстващите. През следващите дни Белият дом ще бъде празнично украсен, а през идните седмици ще посреща посетители за коледни събития и обиколки.
Редактор: Цветина Петрова