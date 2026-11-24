Първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп посрещна коледното дърво в Белия дом. Това е дългогодишна традиция, с която се дава началото на празничния сезон в президентската резиденция.

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Близо 6-метровата ела пристигна на северния вход върху зелена каруца, теглена от коне. По време на церемонията първата дама огледа дървото и поздрави присъстващите. През следващите дни Белият дом ще бъде празнично украсен, а през идните седмици ще посреща посетители за коледни събития и обиколки.