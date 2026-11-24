Служители на дирекция „Вътрешна сигурност“ към МВР са открили множество оръжия и боеприпаси при претърсвания на имоти във връзка с разследването срещу инспектор от сектор „Охранителна полиция“ към Районното управление в Елена, научи NOVA.

По първоначална информация намерените оръжия не са собственост на проверявания служител, който е задържан. Разследването срещу инспектора от „Охранителна полиция“ се води за незаконно притежание и преправяне на чужди оръжия, както и за преработване на оръжия и изработване и пълнене на боеприпаси за тях.

Сигнали срещу служителя са подавани нееднократно, като наред с незаконното оръжие и боеприпаси в хода на проверката са разглеждани и данни за бракониерство.