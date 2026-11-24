Президентът Доналд Тръмп ще връчи най-високото гражданско отличие на САЩ на бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани, съобщи "Асошиейтед прес".

Джулиани ще бъде отличен заради ръководството му на Ню Йорк след атентатите от 11 септември 2001 г. Церемонията ще се състои във вторник.

Тръмп нарече своя съгражданин от Ню Йорк „най-великия кмет в историята на Ню Йорк и също толкова велик американски патриот“.

Като личен адвокат на Тръмп Джулиани беше ключова фигура в опитите да бъде отменена загубата на президента на изборите през 2020 г. от Джо Байдън. Съдилищата отхвърлиха твърденията за измами, които Джулиани разпространяваше, а двама бивши служители на изборната администрация в Джорджия спечелиха срещу него дело за клевета на стойност 148 милиона долара.

По-късно съдилищата наложиха санкции на Джулиани и той беше лишен от адвокатски права заради разпространяването на неверни твърдения за изборите през 2020 г.