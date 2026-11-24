Европейският съюз предвижда сериозно затягане на ограниченията за влизане на руски граждани в страните от общността. Новият 22-ри пакет санкции включва по-строги изисквания за издаване на туристически визи. На лицата, участвали във войната на Русия срещу Украйна, ще бъде забранено да влизат в Европейския съюз.

Пакетът предвижда още около 60 руски банки да бъдат изключени от системата SWIFT, както и нови санкции срещу енергийния сектор.

Предвижда се забрана за руско спонсорство на европейски спортни и културни организации. На руски граждани ще бъде забранено да заемат ръководни длъжности в европейски спортни федерации. Забрана ще има и за европейски граждани да заемат ръководни постове в руски компании.

Засега пакетът е само предложение на Европейската комисия и трябва да бъде одобрен от страните членки на ЕС.