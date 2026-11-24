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Двама мъже са задържани във Великобритания по подозрение за кражба с взлом и незаконно проникване в извънградската резиденция на принц Уилям и съпругата му Катрин, принцесата на Уелс. За случая съобщи полицията в графство Норфолк.
Сигналът за подозрителна дейност в имот на територията на кралското имение „Сандрингам“ в Източна Англия е подаден малко преди 18:00 ч. местно време в понеделник. На място са изпратени полицейски екипи, а в претърсването на района са се включили специализирани части с кучета, дронове и хеликоптер.
BREAKING: Two intruders broke into Prince William and Kate Middleton’s country home overnight, sparking a major royal security scare in England. The suspects forced their way into Anmer Hall, a 10-bedroom house on King Charles’s 20,000-acre Sandringham estate, according to The Sun. Police arrested both men, though officials have released few details about how they got onto the property. Kensington Palace confirms William, Kate and their three children were not at the house at the time and were staying at their main residence on the Windsor Castle grounds. Follow this developing story: https://t.co/2FAyojqfst— Fox News (@FoxNews) November 24, 2026
Двамата заподозрени са били заловени на територията на имението и остават в полицейския арест. От полицията уточняват, че по време на инцидента в резиденцията не е имало никого. Проникването е осъществено в резиденцията „Анмър Хол“ - имение с десет спални, което покойната кралица Елизабет II подарява на Уилям и Катрин по повод сватбата им през 2011 г. Семейството използва имота за ваканции и кратки почивки, докато основният му дом се намира на територията на имението „Уиндзор“.
От екипа на принц Уилям отказаха коментар, позовавайки се на практиката да не разгласяват информация по въпроси, свързани със сигурността на кралското семейство. Това не е първият подобен инцидент през последните години. През 2024 г. нарушители преодоляха охранителните съоръжения на имението „Уиндзор“, докато принц Уилям и семейството му се намираха в близост.
Сред най-известните пробиви в охраната на британското кралско семейство остава случаят от юли 1982 г., когато Майкъл Фейгън успява да проникне в Бъкингамския дворец и да стигне до спалнята на кралица Елизабет II.
Редактор: Цветина Петкова