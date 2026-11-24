Папа Франциск е видял „портите на ада“, когато осъзнал мащабите на скандала със сексуалното насилие от страна на духовници, и е имал мистични видения на дявола през годините на своето служение. Това става ясно от откъси от личния му дневник, публикувани във вторник от Ватикана, цитирано от "Асошейтед прес".

„Личният дневник на папа Франциск“ разкрива също, че аржентинският папа е преживял дълбока духовна криза през 2021–2022 г., свързана със собствените му изкушения да упражнява власт по безграничен начин. Той преодолял кризата, като се поверил изцяло на Божията милост.

Книгата, публикувана едновременно на няколко езика по целия свят, предлага дълбоко личен поглед към мислите и душевния свят на Франциск, разкривайки най-съкровените му страхове, несигурност, мечти и изкушения. Тя го представя като човек, който е изключително строг към себе си, оплаква собственото си чувство за незначимост и срам, но същевременно има пълно доверие в Бог, който да го води дори от дълбините на отчаянието.

Снимка: Getty Images

Книгата е подготвена от близък сътрудник на папата – кардинал Виктор Мануел Фернандес, аржентински теолог, който ръководи службата на Ватикана по въпросите на доктрината. Той пише, че Франциск е искал записите да бъдат публикувани. Фернандес е посочен като автор на книгата, тъй като неговите коментари дават контекст на записките в дневника на Франциск.

Дневникът е воден в подвързан с кожа календар, използван като тетрадка. Началото му е от 1992 г., когато Хорхе Марио Берголио е помощник-епископ на Буенос Айрес. Записките продължават през годините му като кардинал в аржентинската столица и след това като папа. Последният запис е от 18 август 2024 г.

Франциск разказва за срещите си с Дявола

Най-вълнуващите части са разкритията на Франциск за собствените му духовни терзания и за това, което той описва като срещи с Дявола – ярки, осезаеми и очевидно ужасяващи видения. Две от тях се случват в Буенос Айрес, а третото – след злополучното му посещение в Чили през 2018 г.

„Няколко дни след завръщането ми в Рим бях на среща. Видях го и чух гласа му – триумфиращ, сякаш притежаваше всичко. „Сега получих всичко, което исках“, цитира Франциск думите на Дявола в запис от 24 януари 2021 г.

Както не мога да забравя очите му от предишните два случая, така и този път не мога да забравя мощния дрезгав глас. Папа Фрациск за срещата му с Дявола

„Както не мога да забравя очите му от предишните два случая, така и този път не мога да забравя мощния дрезгав глас.“

По време на посещението си в Чили през 2018 г. Франциск предизвика възмущение, след като постави под съмнение думите на жертвите на католическия чилийски свещеник Фернандо Карадима, който е насилвал сексуално млади мъже. След като журналисти оспориха думите на папата по време на пресконференцията в самолета на връщане към Рим, Франциск разпореди разследване. Тогава той осъзна, че жертвите са били прави, че той е сгрешил и че е бил подведен от църковната йерархия в Чили.

„Бях съкрушен заради случилото се в Чили и разговора с журналистите в самолета“, пише по-късно Франциск. „Осъзнах колко сериозен е проблемът. Трудно ми беше да призная случилото се в Чили, не мислех, че е толкова сериозно".

На 7 юни 2018 г. Франциск пише, че заради скандала в Чили е „видял входа към ада. Езическото изкушение в пълната му сила“.

Докато се справя с последиците от скандала през следващите два месеца, той записва: „Какъв срам и какво зло донесе това на Църквата!“ и „Отново портите на ада. Нека сред толкова много скандали има изобилие от святост и покаяние“.

Духовната криза на Франциск обаче настъпва едва през 2021 г.

Дневникът разкрива духовна криза през 2021–2022 г.

В книгата началото на кризата е датирано на 24 януари 2021 г. Ден по-рано Франциск отменя няколко публични изяви заради пристъп на ишиас, според съобщението на Ватикана. Фернандес обаче разкрива, че Франциск е страдал от „непоносима“ болка заради проблем с червата. През юли 2021 г. това налага 10-дневния му престой в болница, където му е направена операция за отстраняване на 33 сантиметра от дебелото черво.

През януари 2021 г., в разгара на пандемията от COVID-19, във Ватикана цари пълен хаос заради мащабно финансово разследване, разрешено от Франциск. През септември 2020 г. той отстранява свой някогашен близък сътрудник – кардинал Анджело Бечу, убеден, че той е присвоил средства на Светия престол. Скандалът и убеждението на Франциск, че мрежа от корупция е обхванала Държавния секретариат на Ватикана, водят до безпрецедентно разследване и години на съдебни производства. Чрез тях Франциск се стреми да покаже готовността си да се бори с финансовите злоупотреби. Процесът завършва с няколко осъдителни присъди, включително срещу Бечу, но голяма част от тезата на прокуратурата за мащабна корупционна конспирация е отхвърлена. Процесът по обжалване продължава, като ролята на самия Франциск в разследването е един от основните въпроси, поставени от защитата.

Снимка: Getty Images

В текста на Фернандес няма споменаване на съдебния процес, но той загатва за него, като разкрива по-късни размисли на Франциск, според които духовната криза от 2021–2022 г. е била „свързана с въпроси на управлението, натиск при вземането на решения, както и с духовна сухота и опустошение“. Фернандес пише, че кризата е била свързана преди всичко с упражняването на власт от страна на Франциск, изкушението за всемогъщество и убеждението, че той стои над света. Това е порок, който Франциск признава публично още през 2013 г. в първото си интервю като папа, когато говори за склонността си да упражнява властта по „авторитарен“ начин.

Показателно е, че Франциск е бил измъчван от нещо, за което критиците му често са го упреквали – авторитарен стил на управление, при който взема решения самостоятелно, като абсолютен монарх и върховен лидер на 1,4 милиарда католици по света. За Франциск изкушението за всемогъщество е било Дяволът, който го подтиквал към „ограничаващо любопитство“ – или към убеждението, че само той може да реши проблемите на всички, като на практика започне да се възприема като Бог.

До 30 декември 2022 г. Франциск очевидно е преодолял кризата, като се е поверил на Бог. Фернандес пише, че папата осъзнал, че случилото се на 24 януари 2021 г. „е било силна покана от Господ да осъзная натрупването на вътрешен мрак, който трябваше да преодолея, за да бъда свободен“.

Фернандес отбелязва, че последните два големи документа от учителското наследство на Франциск – текст от 2023 г. за доверието в Божията милосърдна любов и енциклика от 2024 г. за човешката и божествената любов на Христос – са дълбоко духовни произведения, родени от кризата. Те се различават по тон и съдържание от текстовете, които обикновено се свързват с неговия понтификат.

Най-поверителните части са написани с код

Макар книгата да разкрива някои от най-съкровените мисли на Франциск, Фернандес казва, че папата е записвал най-поверителните си размишления с неразгадаем код. Тези части не са публикувани, вероятно за да се попречи на някого да се опита да го разшифрова.

Фернандес пише, че дневникът почти не съдържа информация за църковните дела и представлява истинско духовно хранилище. Той казва, че е пропуснал записите, засягащи трети лица, въпреки че включва някои лични размисли на Франциск, сред които и оценката му за тогавашния кардинал Робърт Превост, днес папа Лъв XIV: „Велик пастир, щедър мисионер и безукорен човек“.

Папа Лъв XIV е одобрил публикуването

Франциск е показал дневника на Фернандес и му е казал, че му поверява записките след смъртта си. Фернандес заявява, че Франциск е искал те да станат достъпни до всички, защото е смятал, че ще помогнат на други хора.

Фернандес казва, че споменал записките пред Лъв XIV след избора му за папа и се опасявал, че те ще останат забравени в някой склад на Ватикана заедно с другите лични вещи на Франциск, които били запечатани след смъртта му.

„Добавих, че бих искал да проуча тези материали – да ги направя достояние на хората и да разтълкувам точното значение на съдържанието им“, пише Фернандес. „Светият отец прояви интерес и няколко дни по-късно ми изпрати картонената кутия с тези текстове, за да се погрижа за тях и да свърша работата, която се надявах да извърша.“

Публикуването след смъртта на папа на най-съкровените му духовни размисли не е необичайно. Автобиографията на папа Йоан XXIII „Дневник на една душа“ е публикувана през 1960 г. Свети Йоан Павел II е пожелал личните му записки да бъдат изгорени след смъртта му, но неговият секретар не изпълнява волята му и публикува текстовете през 2014 г.