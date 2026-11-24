Два въздушни инцидента повишиха напрежението по източния фланг на НАТО. Руски разузнавателен дрон наруши въздушното пространство на Полша по време на нощна атака срещу Украйна, а Румъния изпрати два изтребителя F-18, след като военните ѝ радари засякоха въздушна цел в близост до границата с нападнатата страна.

Руски разузнавателен дрон наруши въздушното пространство на Полша

Двата испански изтребителя, изпълняващи задачи по охрана на румънското въздушно пространство, са излетели от 57-а авиобаза „Михаил Когълничану“. От Министерството на националната отбрана в Букурещ съобщиха, че системите за наблюдение са регистрирали въздушна цел северно от Тулча, на територията на Украйна, предаде кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Като предпазна мярка в 11:11 ч. местно и българско време населението в северната част на окръг Тулча е било предупредено чрез системата за извънредни известия RO-Alert. Тревогата е отменена 40 минути по-късно, след като не е установено нарушение на румънското въздушно пространство.

Полша подозира умишлена руска провокация

Междувременно полските въоръжени сили съобщиха за краткотрайно навлизане на руски безпилотен летателен апарат на територията на страната по време на нощните удари на Москва срещу Западна Украйна.

Дронът е бил непрекъснато проследяван от военните, като е било дадено разрешение за неговото сваляне. След като апаратът променил курса си в източна посока обаче, армията се отказала от откриването на огън заради потенциалната опасност за цивилното население. „Предполагаме, че това е било умишлено действие“, заяви заместник-министърът на отбраната на Полша Павел Залевски.

Друг заместник-министър на отбраната - Станислав Вжонтек, уточни, че безпилотният апарат е бил разузнавателен. Според него действията на Русия представляват както провокация, така и опит за събиране на разузнавателна информация на полска територия.

Втори инцидент над Полша за броени дни

Нарушението на полското въздушно пространство е второто в рамките на няколко дни. В петък три руски крилати ракети Х-101 паднаха в източната част на страната, като в поне един от случаите последваха експлозия и пожар. При инцидентите няма пострадали.

Варшава осъди случилото се като руска провокация. Падането на ракетите съвпадна с провеждането на военни учения на територията на Полша с участието на държави от т.нар. Коалиция на желаещите, обединяваща западни съюзници на Украйна. В отговор на инцидента НАТО реши да предостави на Полша самолет за въздушно наблюдение и ранно предупреждение AWACS, който да подпомогне наблюдението на въздушното пространство.