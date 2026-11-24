Промените в правилата за определяне на степента на увреждане и работоспособността обсъждат управляващите и национално представените организации на хората с увреждания. Срещата се провежда в Министерския съвет при закрити врата. В нея участват министрите на финансите, труда и социалната политика и здравеопазването.

Основният акцент в предложенията е въвеждането на комплексна медицинска експертиза. Идеята е оценката да отчита не само конкретната диагноза, но и реалното въздействие на заболяването върху ежедневието и възможностите на пациентите.

Националният съвет беше свикан след сериозно недоволство от страна на хората с увреждания. Те излязоха на протест с опасения, че новите правила могат да доведат до дискриминация и ограничаване на вече придобити права.

Премиерът Румен Радев заяви, че промените са наложителни заради множеството схеми и злоупотреби с фалшиви ТЕЛК решения. „Вече организираме цялостен подход по този проблем по няколко причини - огромно натоварване за бюджета, което расте прогресивно всяка година. Ако продължим така да се издават ТЕЛК решения, немалка част от които са фалшиви, никой бюджет не може да издържи“, посочи той. По думите му това демотивира гражданите, когато виждат здрави хора да ползват привилегии, докато за тези, които действително се нуждаят от подкрепа, не достигат средства. „Нашият подход е да ограничим до минимум злоупотребите“, подчерта премиерът.