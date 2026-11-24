Бюджетната комисия прие на второ четене промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с които се увеличават данъчните облекчения за деца и се въвеждат нови преференции за родителите. Предвидените текстове ще влязат в сила от 1 януари 2027 г. Според тях родителите ще могат да възстановяват от данъците си 500 евро за едно дете, 1000 евро за две деца и 1500 евро за три или повече деца. За отглеждане на дете с увреждания облекчението ще бъде 1200 евро.

С промените се предвижда и нова данъчна преференция за детско развитие. Чрез нея родителите ще могат да си възстановяват до 200 евро за дете. Мерките са част от пакета промени в данъчното законодателство, разгледан от комисията на второ четене.

Актуализират се и данъчните облекчения за хората с 50 и над 50% намалена работоспособност. Увеличението ще бъде на три етапа - с 30% през 2027 г., а през следващите две години ще последват още две повишения с около 35%. Така в рамките на три години размерът на облекчението ще се удвои. В момента годишната данъчна основа на тези лица се намалява с 4049,43 евро, а при доходите от трудови правоотношения месечното намаление е 337,45 евро.

Според предвидените промени годишното намаление на данъчната основа ще достигне 5280 евро през 2027 г., 6660 евро през 2028 г. и 8100 евро през 2029 г. Месечният размер също ще нараства - от 440 евро през 2027 г. до 555 евро през 2028 г. и 675 евро през 2029 г.