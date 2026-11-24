Три държавни висши училища в страната може да получат по-малко средства през 2027 г. Това са Медицинският университет в София, Икономическият университет във Варна и Висшето строително училище „Любен Каравелов“. При останалите университети предвидените промени в субсидиите варират от намаление с около 5% до увеличение с близо 20%. Разликите във финансирането и критериите за разпределение предизвикват притеснения сред преподаватели и синдикати. Темата коментира в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS доц. д-р Христо Беров, преподавател и председател на синдикалната организация „Висше образование и наука“ към Софийския университет.

„Нашият прочит е малко по-глобален, не толкова ситуационен. Той се отнася по-скоро до някои не толкова добри тенденции, които наблюдаваме. Все пак става въпрос за една система, която е доста добре реформирана, публична и следена, в която качеството на преподаването и науката е изведено на първо място и се проследява от година на година“, обясни Беров.

Според преподавателя предвиденото увеличение на възнагражденията във висшите училища не съответства на това в средното образование. „Предвижданите 7,5% увеличения на заплатите на учителите – в това няма нищо лошо, лично мнение, дори трябва да са повече. Заплатите на нашите колеги - преподаватели и служители, се очаква да се увеличат с около 5% от следващата календарна година. Парите, които ни се предоставят, трудно биха стигнали за такова нещо“, посочи той. Беров изрази и съмнения доколко обявените от Министерството на образованието обективни показатели са приложени последователно към всички университети. Като пример даде висше училище, което получава близо 20% увеличение, въпреки че не заема водещо място в рейтинговата класация за професионалното направление, в което обучава.

„Последствията биха били доста тежки. Това означава да не се увеличат заплатите на преподавателите, да не можем да привлечем достатъчно качествени млади колеги за асистенти и главни асистенти. Последните години интересът към заемането на преподавателски и асистентски места от млади хора беше доста голям. Конкуренцията за едно място се повиши, появиха се по пет-шест човека за една позиция. Това се дължи на повишените заплати и на повишените възможности“, коментира още той.

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