Предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев предизвика вълна от политически реакции. Премиерът Румен Радев и вътрешният министър Иван Демерджиев определиха подобен подход като неприемлив, а от ГЕРБ се разграничиха от действията на своите представители в Общинската избирателна комисия. От „Продължаваме Промяната“ обявиха, че организират протести, и заподозряха икономически интереси зад решението. От „Възраждане“ обаче определиха отстраняването на градоначалника като закъсняло.

Румен Радев: Не трябва да се подменя вотът на българските граждани

Министър-председателят Румен Радев заяви, че не одобрява начина, по който се стигна до отстраняването на варненския кмет. Той подчерта, че пред Коцев стоят редица въпроси, включително свързани с незаконното строителство, но според него отговорите на тях не трябва да се търсят чрез прекратяване на кметския му мандат по този начин. „Ако започнем с Общинската избирателна комисия да сваляме кметовете един след друг, това означава, че ние подменяме вота на българските граждани“, заяви премиерът.

Радев призова политическите сили, които имат представители в ОИК - Варна, ясно да изложат мотивите за взетото решение.

Демерджиев: МВР работи и по информация за опити за влияние върху Коцев

Вътрешният министър Иван Демерджиев също разкритикува начина, по който се стигна до решението на ОИК - Варна. Той съобщи, че МВР разполага с материали, свързани както със самия Благомир Коцев, така и с хора, които са се опитвали да оказват влияние върху него. По думите му се работи и в двете направления.

Демерджиев призова Коцев да сезира ведомството, ако разполага с информация за координирани действия срещу него, които представляват закононарушения или престъпления. „Да се подменя вотът на гражданите с решение на Общинската избирателна комисия, после да се оттеглят партиите, излъчили тези представители, и да не подкрепят техните действия – неприемливо е това като модел на поведение“, категоричен беше вътрешният министър.

ГЕРБ: Голяма политическа грешка

От ГЕРБ потвърдиха позицията си, че представителите на партията в ОИК - Варна трябва да подадат оставки заради гласуването си за отстраняването на кмета. „Голяма политическа грешка, за която Борисов многократно предупреждаваше“, коментира Владислав Горанов.

Той припомни, че при предишния опит за прекратяване на мандата на Коцев представителите на ГЕРБ в комисията са се съобразили с позицията на партийното ръководство. Горанов увери, че общинските съветници на партията няма да предлагат кандидат за временен кмет на Варна, нито ще подкрепят подобно предложение.

ДПС се разграничи от решението на ОИК

В позиция до медиите от ДПС заявиха, че прекратяването на пълномощията на Благомир Коцев не е свързано с решения или становища на ръководните органи на партията. От формацията поставиха под съмнение и основанията, на които е взето решението.

„Действията на членовете на ОИК - Варна, като изборен орган, пораждат множество съмнения относно мотивите, с които е предприето решението“, посочиха от ДПС.

„Да, България“: Нов опит за заличаване на избора на хората

От „Да, България“ определиха случилото се като посегателство срещу демократичния избор на варненци. Според формацията е недопустимо обстоятелствата около задържането на Коцев и невъзможността му през този период да изпълнява служебните си задължения впоследствие да се използват като аргумент за неговото отстраняване.

Още в понеделник вечерта от „Продължаваме Промяната“ публикуваха позиция под заглавие „Мафията отвръща на удара“, в която определиха решението на комисията като политическо отмъщение заради засегнати икономически интереси.

Асен Василев заподозря икономически интереси зад отстраняването на Коцев

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев обвини местни икономически кръгове, че стоят зад прекратяването на пълномощията на варненския кмет. Той конкретно посочи Даниел Славов, известен като Дънката, и групировката ТИМ, като изрази съмнения, че техни икономически интереси са в основата на решението.

Според Василев действията срещу Коцев са продиктувани от недоволство заради нереализирани проекти в морската столица. Той изрази и подозрения за влияние върху състава на Общинската избирателна комисия. От партията обявиха, че организират два протеста в подкрепа на Коцев - във Варна и София, в сряда, 25 ноември.

Подкрепа за Коцев изрази и столичният кмет Васил Терзиев. Според него случващото се във Варна показва какъв отпор могат да срещнат представителите на местната власт, когато поставят обществения интерес над частния.

„Възраждане“: Отстраняването на Коцев е закъсняло

На противоположна позиция застана „Възраждане“. Цончо Ганев отправи критики към ПП и ДБ, като заяви, че и представители на тези политически формации в избирателната комисия са гласували за прекратяването на мандата на Коцев. Ганев обвини варненския кмет в некомпетентност и припомни подозренията за корупция срещу него. Според представителя на „Възраждане“ отстраняването на градоначалника е трябвало да се случи по-рано.

Коцев ще обжалва отстраняването си

Припомняме, че Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев на заседание в понеделник вечерта. Основание за решението станаха сигнали, свързани с отпуските на градоначалника през 2025 г., когато той беше задържан в ареста.

Самият Коцев обяви, че ще обжалва решението. Той посочи, че отстраняването му е станало само два часа след приемането на бюджета на Варна. По думите му преди гласуването от финансовите планове на общината са били изтеглени предложенията за изграждане на тунел под Морската градина и за продажба на три общински имота. Коцев обвърза блокирането на тези инициативи с последвалото решение на ОИК и обвини бизнесмена Даниел Славов - Дънката, че стои зад отстраняването му.