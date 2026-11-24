Снимка: AP Photo/Thomas Krych /
-
Москва обвини Естония в действия, които могат да доведат до открита война
-
НАТО ще се защитава срещу всякакви заплахи в Космоса
-
ЦИК връчва удостоверенията на новоизбраните президент Илияна Йотова и вицепрезидент Кирил Вълчев
-
Благомир Коцев обвини Даниел Славов за отстраняването си като кмет на Варна
-
Политически реакции след отстраняването на Благомир Коцев като кмет на Варна
-
Любомир Кючуков: Европа загуби геополитическите си позиции, след като се обяви за геополитически играч
Британският премиер Анди Бърнам пое ангажимент да проведе втори референдум за Брекзит, в случай че реши да предприеме стъпки за връщането на Великобритания в Европейския съюз. Той заяви, че би било „немислимо” страната да се присъедини отново към Общността, без хората да получат възможност да гласуват по въпроса за завръщането в блока.
В изявление пред Камарата на общините Бърнам потвърди за първи път, че Великобритания няма да се върне в Евросъюза без нов референдум. Депутати от Лейбъристката партия са се опитвали в лични разговори да убедят премиера да избегне референдума, като вместо това постави въпроса за членството в центъра на предизборната програма на партията за следващите парламентарни избори.
Редактор: Мария Барабашка