Британският премиер Анди Бърнам пое ангажимент да проведе втори референдум за Брекзит, в случай че реши да предприеме стъпки за връщането на Великобритания в Европейския съюз. Той заяви, че би било „немислимо” страната да се присъедини отново към Общността, без хората да получат възможност да гласуват по въпроса за завръщането в блока.

В изявление пред Камарата на общините Бърнам потвърди за първи път, че Великобритания няма да се върне в Евросъюза без нов референдум. Депутати от Лейбъристката партия са се опитвали в лични разговори да убедят премиера да избегне референдума, като вместо това постави въпроса за членството в центъра на предизборната програма на партията за следващите парламентарни избори.