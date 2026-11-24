Очаква се днес Европейската комисия да обяви окончателната си оценка по бюджетния план на България за 2027 година. Заради натрупаните преразходи, страната ни беше поставена от Брюксел в процедура на свръхдефицит. Според нея до 2029 година правителството трябва постепенно да ограничава разходите, така че дефицитът да се върне в рамките на разрешените 3% от БВП.

Първоначално от Европейската комисия отбелязаха, че предприетите стъпки за ограничаване на харчовете не покриват изискванията. Те предупредиха, че може да се стигне до засилване на мерките срещу страната ни.

В отговор финансовият министър Гълъб Донев обяви, че като допълнителна стъпка през 2027 година 10% от разходите ще бъдат задържани и ще бъдат отпуснати след ноември, само ако това не отвори допълнително дефицита.