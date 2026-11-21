Недоверието към компаниите за изкуствен интелект доведе до сериозни загуби на Уолстрийт. Индексът „Дау Джоунс“ се понижи с близо 2%, а „Насдак“ – с над 5%.

Американските борсови индекси отчетоха значителен спад на фона на нарастващото недоверие към компаниите в сектора на изкуствения интелект. Последният ден на търговия донесе загуби от близо 2% за „Дау Джоунс“ и над 5% за технологичния индекс „Насдак“.

В четвъртък на борсата излезе компанията за изкуствен интелект „Антропик“, която предложи свои дялове за продажба. Акциите ѝ предизвикаха голям интерес в първия ден на търговия, но още в петък стойността им се понижи значително.

Очакванията, че дебютът на компанията ще даде тласък на останалите фирми в сектора, не се оправдаха. За „Дау Джоунс“ и „Насдак“ изминалата седмица се оказа най-лошата от повече от шест години.