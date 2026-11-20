Мъж, заподозрян за убийството на жена от Буркина Фасо в Гърция, е бил арестуван във френския град Страсбург.

Тялото на 24-годишната жена беше открито в куфар, изоставен до контейнер за отпадъци в централната част на Атина в началото на ноември.

Заподозреният е гражданин на Нова Гвинея. Според гръцките медии той е напуснал страната непосредствено след убийството и е заминал за Франция. Междувременно изхвърлил мобилния си телефон, но гръцката полиция успяла да установи местонахождението му и да предупреди френските власти.

Мъжът е задържан след издадена от Гърция международна заповед за арест. Предстои да бъдат задействани необходимите процедури за екстрадиция и предаването му на гръцките власти.