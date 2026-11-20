Пианистката Мартина Табакова разкри за първи път непозната страница от студентските си години – че за кратко е работила като личен асистент в денталния кабинет на своя партньор Коцето Калки. В предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS тя разказа още за пътя си към музиката, за йогата срещу сценичната треска и за предстоящия си концерт с „Кварто квартет” на 1 декември в зала „България”.

Табакова сподели, че случката е отпреди 18 години, когато като 20-годишна студентка в първи-втори курс в Консерваторията искала да подпомага обучението си. По онова време Калки (д-р Георгиев) търсел стоматологична сестра и тя решила да опита. „Когато се запознах с моя настоящ партньор житейски и сценичен Калки, аз бях негова медицинска сестра в неговия кабинет – дентален, тъй като той е стоматолог, както повечето хора знаят”, разказа пианистката.

По думите ѝ работата била гъвкава и много забавна: „На самите пациенти им беше весело, защото виждаха една усмихната медицинска сестра. Научих много неща от д-р Георгиев – Калки.”

Музикантката разказа, че произхожда от музикантския род Табакови и у дома е имало две пиана, макар родителите ѝ да не са продължили професионално. Тя самата свири от петгодишна, а паралелно около осем години се е занимавала и с балет. След четвърти клас трябвало да избира между музикално и балетно училище, но родителите ѝ в Бургас преценили, че е твърде малка да живее сама в София, и така избрала музиката. „Всеки ден това е един неуморен труд, но това е една сладка работа, защото в крайна сметка се отплаща, когато видиш усмивките и аплодисментите на публиката – това стопля сърцето ти неминуемо”, сподели Табакова.

Съвсем скоро – на 1 декември – предстои концертът ѝ в голяма зала „България” с „една пъстра и лъчезарна програма заедно с „Кварто квартет””. Концертмайсторът на квартета Иван Пенчев обясни, че по повод годишнина на Бетовен са решили да го комбинират с един от най-големите му почитатели – Франц Шуберт.

Като свой основен двигател музикантката посочи вдъхновението, което намира и в малките неща. „Аз по природа съм един оптимист – може би защото съм зодия Стрелец, като Бетовен, и той в декември месец роден”, каза с усмивка Мартина Табакова и допълни, че вярва, че за всеки проблем, колкото и голям да е, винаги има решение.

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