Подготвям се за юбилейния си концерт, с който ще отбележа 20 години на сцената. Билетите вече са в продажба и интересът към събитието, което ще се състои на 16 октомври 2027 година в София - вече е голям. Това сподели певецът Кристиан Талев - Криско в "На Фокус".

По думите му сред най-търсените места за концерта са ултравип позициите, които ще бъдат разположени директно на сцената и ще побират между 200 и 300 души. „Този концерт ще бъде много, много по-различен. Голяма част от хората ще дойдат повторно и те трябва да видят нещо коренно различно“, споделя изпълнителят.

Той признава, че въпреки натрупания опит всеки голям концерт носи вълнение и несигурност: „Всеки път, когато пусна голям концерт, не знам дали ще продам каквото и да било. Винаги има тази тръпка“.

Освен за музиката и предстоящия си музикален юбилей, изпълнителят разказа и за семейството си, дисциплината и желанието си да показва все повече от истинския си живот в социалните мрежи. „Не търся поза вече“, признава той и допълва, че вкъщи държат на ограничаването на екранното време за децата и на изграждането на добри навици.

Сред важните каузи, с които е ангажиран, е изграждането на център за деца със синдром на Даун. До момента инициативата е събрала 900 000 евро, но за реализирането на целия проект ще са необходими между 4 и 5 милиона евро. Надеждата е първата копка да бъде направена през пролетта. „Имам идея как да съберем всички пари. Ще я кажа, когато имаме разрешение за строеж“, обещава той.

Целия разговор гледайте във видеото.