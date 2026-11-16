След триумфа на DARA България ще бъде домакин на „Евровизия“ през 2027 година, а концертите ще се проведат в Бургас. Обратното броене до голямото музикално събитие вече започна.

Продажбата на билети стартира през януари. Все още обаче не са обявени точната дата, цените и категориите. За да получават актуална информация, желаещите трябва да се регистрират в официалния сайт на конкурса и да активират известията.

Първият полуфинал ще бъде на 11 май, вторият – на 13 май, а големият финал е насрочен за 15 май догодина.

Организаторите предупреждават и за нарастващ брой фалшиви интернет сайтове, които предлагат билети без право да ги продават. Затова призовават феновете да следят информацията и да купуват билети единствено чрез официалните канали.