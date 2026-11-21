Музиката, традициите и семейството са в основата на света на младата певица Мона. В специална среща за рубриката „Тук и сега“ в ефира на „Събуди се“ тя се върна към детството си в Кюстендил и сподели какво я вдъхновява да съчетава българския фолклор със съвременно звучене.

Мона разказа за силната си връзка с баба си и дядо си, които са я подкрепяли още от първите ѝ участия по конкурси. Именно в тяхната къща тя намира спокойствие и усещане за принадлежност. „Тук знам, че каквото и да направя, както и да се държа, винаги ще бъда разбрана“, сподели певицата.

Певицата разказа и за пътя си до музиката. Като ученичка мечтаела да стане моден бранд мениджър, а в университета избрала специалност „Реклама“. Участието ѝ в националната селекция за „Евровизия“ обаче ѝ помогнало да повярва повече в собствените си възможности. „Разбрах, че моите възможности са неограничени“, каза тя.

Мона признава, че мечтае да представи България на голямата европейска сцена и да покаже страната през своя поглед. В музиката си тя търси връзката между поколенията и иска хората да откриват частица от себе си в песните ѝ.

„Аз съм тук да дам добрина и да дам светлина“, сподели певицата за усещането си за лична мисия. Тя вярва, че любовта към хората и уважението към корените са основата, върху която можем да продължим напред.

Целия разговор гледайте във видеото.