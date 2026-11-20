Руският президент Владимир Путин иска войната в Украйна да приключи по дипломатически път. Това каза американският президент Доналд Тръмп на пресконференция в Белия дом.

„Мисля, че има наистина голям шанс да постигнем споразумение“, каза Тръмп, цитиран от „Ройтерс”. „Разговарях и с нашите представители, които вършат добра работа, но задачата им е трудна”, допълни американският президент.

По отношение на Иран Тръмп каза, че Техеран иска да сложи край на войната, но не е готов да приеме условия, които той би могъл да подкрепи.

Тръмп коментира и перспективите за ядрено разоръжаване, като призна, че не е сигурен дали то „изобщо някога може да се случи“, предава БГНЕС.

По време на пресконференцията на 20 ноември Тръмп отправи и критики към Международния наказателен съд, определяйки го като „извън контрол“.

Американският президент заплаши също да наложи „огромни санкции“ на американските компании, които изграждат центрове за данни в чужбина. „Няма да позволим центровете за данни да се изнасят в други държави, защото Китай ще ги завладее всичките, а ние няма да допуснем това да се случи. Ще наложим огромни санкции на компаниите, които се опитат да го направят“, заяви Тръмп.