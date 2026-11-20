Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с министъра на търговията и индустрията на Индия Пиюш Гоял. Тя е на официално посещение в Индия от 20 до 22 ноември по покана на своя индийски колега Субрахманям Джайшанкар.

В разговора двамата министри обсъдиха възможностите за развитие на търговията и насърчаване на индийските инвестиции в България. Разгледана беше и възможността за продължаване на диалога с провеждането на българо-индийски бизнес форум в началото на декември в София.

Като приоритетни области за задълбочаване на сътрудничеството бяха отбелязани също космическият сектор, фармацевтиката и високите технологии.

Снимка: Министерство на външните работи

Министър Петрова посочи, че за първите пет месеца на 2026 г. двустранният стокообмен е нараснал с 55,2% спрямо същия период на предходната година, но далеч не е достигнал оптимален обем. Отбелязано беше, че следва да бъдат начертани приоритетни области, които да бъдат развивани.

Министър Петрова отправи поздрав за успешното сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия, като посочи значителния потенциал за по-нататъшно развитие на икономическите отношения и възможностите, които България предлага като член на Европейския съюз, Шенгенското пространство и еврозоната.

Среща с почетните консули на България в Индия и Непал

Снимка: Министерство на външните работи

Външният министър се срещна и с почетните консули на България в Индия и Непал. Тя изрази признателност за дългогодишната им работа в подкрепа на българските граждани и за приноса им за развитието на двустранните връзки, бизнес отношенията и популяризирането на България.

В разговора беше откроено значението на работата на почетните консули в консулската сфера, включително предвид географския обхват на Индия и отсъствието на българско посолство в Непал. Акцент беше поставен и върху възможностите за насърчаване на деловите контакти и обмена между България, Индия и Непал.

По време на срещата бяха обсъдени и конкретни стъпки за активизиране на обмена в редица сфери, сред които туризмът, хранително-вкусовата индустрия, въздушните връзки и по линия на спорта.

Министър Петрова отбеляза и предприетите от министерството мерки за увеличаване на капацитета на консулската служба в Делхи и за подобряване на обработката на заявленията за визи.