Румъния и Турция проведоха общо седем заседания на своите органи по национална сигурност през последните шест месеца. Ня тях бяха разгледани развитието на войната между Русия и Украйна, нарушенията на въздушното пространство, заплахите за корабоплаването и рисковете от разширяване на конфликта в Черноморския регион. Особено внимание беше отделено на нападенията с дронове срещу търговски кораби, защитата на морската инфраструктура и необходимостта от засилване на сътрудничеството с НАТО по време на заседанието на румънския Висш съвет за национална отбрана на 22 октомври.

В Румъния органът, който отговаря за координацията на националната отбрана и сигурност, е Висшият съвет за национална отбрана (CSAT). Той се председателства от президента Никушор Дан. В Турция аналогичната институция е Съветът за национална сигурност (MGK), председателстван от президента Реджеп Тайип Ердоган.

Първото от разглежданите заседания в Румъния се състоя на 29 май 2026 г. и беше свикано след инцидент с дрон в град Галац. Съветът обсъди последиците за националната сигурност и мерките за укрепване на защитата на румънското въздушно пространство. След заседанието президентът Никушор Дан обяви, че Румъния е информирала съюзниците си от НАТО и партньорите си в Европейския съюз за инцидента и е поискала допълнителни съюзнически способности за противодействие на дронове. Беше обявено и намерение случаят да бъде отнесен до Съвета за сигурност на ООН.

На 18 юни 2026 г. заседава турският Съвет за национална сигурност. В заключителното съобщение на институцията изрично беше посочена войната между Русия и Украйна. Съветът разгледа развитието на конфликта и призова страните, отговорни за ескалацията на бойните действия и разпространението им в съседни региони, включително Черно море, да предприемат незабавни стъпки за постигане на справедлив и траен мир.

На 29 юни румънският CSAT проведе ново заседание, на което бяха одобрени целите на страната за срещата на върха на НАТО в Анкара на 8 юли. Сред поставените приоритети беше представянето пред съюзниците на усложнената ситуация в Черноморския регион и последиците от руската агресия за региона и Румъния, включително инцидентите с дронове. Съветът одобри също състава на румънските въоръжени сили, които могат да участват в международни мисии и операции през 2027 г.

На 6 август 2026 г. турският Съвет за национална сигурност отново заседава под председателството на Ердоган. В официалното заключително съобщение беше посочено, че стратегическата безизходица във войната между Русия и Украйна не може да бъде преодоляна чрез превръщането на съседни региони, особено Черно и Каспийско море, в театри на военни действия. Съветът призова воюващите страни да намалят нарастващото напрежение и да предприемат конкретни стъпки за установяване на мир. На заседанието бяха разгледани също последиците от възобновените сблъсъци между Иран и САЩ и рисковете за международните търговски маршрути.

На 7 септември заседава румънският Висш съвет за национална отбрана. Сред основните теми бяха укрепването на оперативните способности на румънската армия, Планът за модернизация и превъоръжаване на въоръжените сили за периода 2027–2036 г., програмата „Армията на Румъния 2044“ и американското военно присъствие на румънска територия. Разгледан беше и документът за прилагането на европейската програма SAFE за финансиране на отбранителните способности.

На 30 септември турският Съвет за национална сигурност проведе поредното си заседание. В заключителното съобщение беше отделено внимание на развитието на войната между Русия и Украйна, както и на регионалните и глобалните последици от нападенията, насочени все по-често срещу гражданска инфраструктура и морски транспортни маршрути. Турският съвет посочи признаците на неконтролирана ескалация и разпространение на конфликта и призова страните към сдържаност и прекратяване на огъня.

Най-пряко свързаното с нападенията срещу търговски кораби заседание в Румъния се състоя на 22 октомври в президентския дворец „Котрочени“ в Букурещ. CSAT беше председателстван от президента Никушор Дан, а основната тема беше ескалацията на морските инциденти, включително нарушенията на румънското въздушно пространство и ударите с дронове срещу търговски кораби в териториалните води на страната и в непосредствена близост до тях.

Според официалното съобщение на президентската администрация тези събития са засилили заплахите за свободата на корабоплаването и критичната инфраструктура. Бяха обсъдени мерки за защита на човешкия живот, гарантиране на достъпа до румънските пристанища и сигурността на енергийните обекти в изключителната икономическа зона на страната.

Членовете на съвета оцениха предприетите до момента мерки и обсъдиха допълнителното укрепване на националните способности за наблюдение, предотвратяване и реакция. Сред определените стратегически приоритети бяха ускореното развитие на възможностите за морско наблюдение, противодействието на морските мини и по-ефективната реакция срещу дронове, които навлизат без разрешение във въздушното и морското пространство на страната.

Предвижда се оперативната готовност да бъде подобрена чрез редовни междуинституционални учения и постоянно актуализиране на плановете за действие при сложни инциденти, които могат едновременно да засегнат корабоплаването, икономическите обекти и морската среда.

Румънският CSAT обсъди и засилването на координацията в НАТО, включително укрепването на възпиращото и отбранителното присъствие по Източния фланг. Разгледани бяха възможностите за допълнителни мерки срещу заплахите в Черноморския регион въз основа на заключенията от заседанието на Северноатлантическия съвет на 20 октомври, свикано по инициатива на Румъния.

Сред другите теми бяха сътрудничеството с останалите съюзници от Черноморския регион и ускоряването на изграждането на Център за сигурност в Черно море в рамките на Стратегическия подход на Европейския съюз. Обсъдена беше и дейността на оперативната група за противодействие на морските мини в Черно море (MCM Black Sea), чиято роля през 2026 г. беше разширена и към защитата на критичната инфраструктура.

В заключение членовете на румънския съвет подчертаха, че сигурността на Черно море е съществен компонент на националната и евроатлантическата сигурност и че страната ще продължи да действа в тясна координация със съюзниците и партньорите си за защита на националните интереси и предотвратяване на ескалацията.

Припомняме, че на 28 октомври в София се проведе тристранна среща на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция, на която бяха обсъдени конкретно рисковете от нападенията с дронове срещу граждански търговски кораби в Черно море. Трите държави разгледаха възможностите за засилване на обмена на информация, координацията между военноморските си сили и сътрудничеството в областта на морското наблюдение. Обсъдена беше и дейността на инициативата MCM Black Sea за откриване и обезвреждане на морски мини и гарантиране на безопасността на корабоплаването.