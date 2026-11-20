Снимка: iStock
-
Журналисти: България няма капацитет да сваля дронове в Черно море
-
Международен форум за внедряването и използването на AI се провежда в София
-
Спортни новини (19.11.2026 - късна)
-
Над 2000 гости посрещнаха премиерата на „Божоле нуво“
-
Как да върнем онлайн покупка и кога трябва да получим парите си обратно?
-
Велизар Върбанов: Кибератаките са стратегически проблем за България
Започва изплащането на коледните добавки от 50 евро за около 500 хиляди души. Сред тях са около 360 хиляди пенсионери с доходи под линията на бедност, семейства с деца с увреждания, хора, които получават помощи за отопление и социална подкрепа.
Очаква се парите да бъдат преведени по банковите сметки, а хората, които вземат пенсиите си от пощенските станции, ще могат да получат добавката от понеделник.
Редактор: Станимира Шикова