Започва изплащането на коледните добавки от 50 евро за около 500 хиляди души. Сред тях са около 360 хиляди пенсионери с доходи под линията на бедност, семейства с деца с увреждания, хора, които получават помощи за отопление и социална подкрепа.



Очаква се парите да бъдат преведени по банковите сметки, а хората, които вземат пенсиите си от пощенските станции, ще могат да получат добавката от понеделник.