Днешните тривиални атаки са в насока отказ от услуга. Такива атаки имаме всекидневно. По този начин те тестват системите за слабости. Това показва, че някой има интерес към нас, за да затегнем мерките“ Това заяви националния координатор по „Киберсигурност“ Велизар Върбанов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Според него по-същественият въпрос е какви действия са предприети от държавата, за да предотвратява подобни пробиви.

„За съжаление, пет години по-късно се случват тези неща, защото сега се изгражда националната система за киберсигурност, която дава видимост какво се е случвало назад във времето и в момента“, посочи той.

Как хакерите са получили достъп до държавните системи?

По думите на Върбанов извършителите са проникнали в системи, използвани от държавната администрация за комуникация. Когато получат достъп до част от нея, те използват своите възможности за да се разпространяват в съседни системи или ведомства.

Той обясни, че зад операцията стоят т.нар. APT групи (Advanced Persistent Threat), които се занимават с кибершпионаж. Те събират информация за определена държава и анализират дейността ѝ.

„За тези пет години става въпрос за тези APT групи, които се занимават с кибершпионаж. Те събират информация за дадена държава и правят анализ, за да проследяват нейните дейности“, каза Върбанов.

Той направи разграничение между кибершпионажа и атаките, при които хакерите търсят финансова облага или се опитват да изнудват жертвите си. „Дейността за изнудване и заплахи не е част от дейността на тези хакерски групи, които се занимават с кибершпионаж. Тя е характерна за финансово мотивираните или самостоятелните хакери. Към момента не сме получавали подобна информация, не е засичана и информацията в т.нар. тъмна мрежа“, уточни той.

Има ли замесени хора от България?

Анализът на индикаторите за компрометиране показва, че извършителите не са от България. Върбанов обаче уточни, че няма информация дали са получили съдействие от вътрешни лица. „Нямаме информация дали някой е помагал отвътре. Логовете и анализът щяха да покажат, ако има такава злонамерена дейност“, коментира той.

Киберекспертът обаче подчерта, че всяка информация, до която е получен неправомерен достъп, трябва да се разглежда като чувствителна. „Когато говорим за киберсигурност, тя е елемент от националната сигурност. Когато се пробие и се получи неоторизиран достъп до данни, всички тези данни за мен са чувствителни. Информация от държавата винаги е чувствителна“, каза националният координатор.

До момента 27 от 50 администрации са обхванати от новата система

Върбанов определи проблема като стратегически и посочи, че националната система за киберсигурност все още се изгражда.

„От 50 администрации са имплементирани 27, но използваме механизъм за киберсигурност в дълбочина, в който наслагваме различни слоеве на киберсигурността“, обясни той. Това означава, че защитата се изгражда на няколко нива, така че евентуален пробив в една система да не осигури автоматично достъп до останалата част от държавната инфраструктура.

Целия разговор гледайте във видеото.