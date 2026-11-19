Символите около срещата на Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин привлякоха вниманието не по-малко от самите разговори. Кадрите с ядреното куфарче на руския президент, както и мястото му на общата снимка, породиха въпроси за посланията, които тримата лидери са искали да отправят. Темата беше коментирана в предаването „Пресечна точка“ от бившия министър на външните работи Надежда Нейнски.

„Срещата наистина изобилстваше от символи и знаци. Мнозина запомниха ядреното куфарче на Путин, но също и мястото му на общата снимка – извън останалите двама, доста встрани. Във всички случаи, особено на Изток, всяко нещо има значение. Китайският протокол е един от най-строгите и никой не може да допусне, че подобни знаци са случайни“, коментира Нейнски.

Според нея срещата между трите големи сили цели te да намерят възможния компромис помежду си, но претенцията за нов световен ред е несъстоятелна. Нейнски определи появата на Путин с ядреното куфарче като демонстрация на постоянната ядрена заплаха, която Москва използва като инструмент за натиск. „Tрябва да имаме предвид, че и другите две държави са ядрени сили. В съвременния свят има значение не само кой притежава ядрено куфарче, а и кой каква икономика има“, подчерта дипломатът.

По думите ѝ Китай демонстрира стратегическите си амбиции не само в икономически, но и в политически план, докато Доналд Тръмп използва подобни международни формати и за да затвърди собственото си лидерство.

Отделно внимание Нейнски отдели на отсъствието на Европа от формата. Тя уточни, че срещата се провежда паралелно с форум за азиатско-тихоокеанската сигурност и икономическо сътрудничество, в който САЩ и Русия участват, въпреки че не са азиатски държави. Европа не е представена, тъй като не е член на този форум. Според нея обаче няма основания отсъствието на европейските лидери да се възприема като драматично изключване от световните процеси.

„Голямата амбиция на Путин е да си върне загубените пазари в Европа. Знаете, че тя беше най-големият търговски партньор на Русия. Китай, от своя страна, иска да бъде конкурентоспособен спрямо Русия за европейските пазари и да разшири влиянието си. А за Тръмп Европа също е важна – включително за преговорите за края на войната в Украйна и за евроатлантическата връзка“, обясни Нейнски.

Целия разговор гледайте във видеото.