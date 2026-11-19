Проектът на държавния бюджет за 2027 г. получи одобрение на първо четене от още две парламентарни комисии - по транспорт и съобщения и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Във втората финансовата рамка беше подкрепена с девет гласа „за“ и четири „против“. По време на заседанията бяха представени разчетите за транспортния сектор, финансирането на държавните предприятия и усвояването на европейските средства. Обсъдени бяха и възможностите за покриване на оставащи плащания по проекти, които трябва да приключат до края на годината.

Финансовата рамка предвижда 627,7 млн. евро разходи за Министерството на транспорта и съобщенията, като значителна част от средствата са насочени към железопътния сектор, поддръжката на инфраструктурата и обществения транспорт.

Проектът, внесен от Министерския съвет на 16 ноември, беше представен пред депутатите от ресорния министър Георги Пеев. Той определи бюджета като консервативен и предвидим, без съществени отклонения от финансовите рамки на министерството през предходните години. По думите му разчетите са съобразени с ограниченията на Министерството на финансите и с очакваното европейско финансиране.

От общо 627,7 млн. евро за транспортното министерство 417,7 млн. евро са предназначени за текущи разходи, включително субсидии. Други 169,2 млн. евро са предвидени за капиталови инвестиции, а 40,8 млн. евро - за персонал.

В проекта е заложено 5% увеличение на средствата за възнаграждения, като същевременно министърът посочи, че се предвижда общо намаление с 10% на разходите за персонал. Очакваните собствени приходи на ведомството са 74,8 млн. евро. Сред основните постъпления са 66,7 млн. евро от концесии, 15,3 млн. евро от държавни такси, 4,1 млн. евро от глоби и санкции и 400 хил. евро от собственост. В разчетите фигурира и отрицателен трансфер от 17,7 млн. евро, свързан с ДДС.

Близо 295 млн. евро за железопътната инфраструктура

Най-голямото отделно финансиране е предвидено за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ - общо 294,7 млн. евро. От тях 171,6 млн. евро ще бъдат използвани за поддръжка и експлоатация на железопътната мрежа, а 123,1 млн. евро са капиталови средства.

За „БДЖ - Пътнически превози“ са заложени 123,1 млн. евро, включително 90 млн. евро субсидия за пътническите услуги и 33,1 млн. евро за инвестиции. Финансиране от 40,1 млн. евро е предвидено и за „Ивкони Експрес“, който трябва да започне да извършва пътнически железопътни превози от 13 декември. Допълнителни 6,6 млн. евро ще компенсират намалените приходи от преференциалните билети за определени категории пътници.

Над 215 млн. евро за автобусния транспорт

За субсидии и компенсации в автомобилния транспорт са планирани общо 215,4 млн. евро. Средствата са включени в централния бюджет на Министерството на финансите. Най-големият дял - 127,8 млн. евро, е предназначен за компенсиране на пътуванията с градски и междуселищен транспорт. Други 69,6 млн. евро ще подпомагат нерентабилните автобусни линии в градовете, планинските и останалите слабо обслужвани райони. За превозвачите по междуселищни маршрути са предвидени още 18 млн. евро.

Над 104 млн. евро за „Български пощи“

В проектобюджета са заложени 104,5 млн. евро компенсации за „Български пощи“. Сред представените разходи са 20 млн. евро за универсалната пощенска услуга, още 20 млн. евро за разпространение на вестници и списания и 10,1 млн. евро за посредничество при предоставянето на административни и електронни услуги.

Министърът посочи и компенсация от 36,7 млн. евро за универсалната пощенска услуга по Закона за пощенските услуги. Отделно са предвидени до 9,9 млн. евро във връзка с обмяната на левове в евро. Предстои одит, който да установи дали дейността е получила достатъчно финансиране. При доказан недостиг средствата ще бъдат осигурени от Министерството на финансите.

Пари за медицинските хеликоптери и пристанищата

За държавния авиационен оператор „България Хели Мед Сървиз“ са предвидени 10 млн. евро под формата на капиталов трансфер и компенсации за въздушната спешна медицинска помощ. Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ ще разполага с капиталов трансфер от 11,1 млн. евро.

Европейските средства: Въпроси за недостига на финансиране и забавените плащания

Проектобюджетът получи подкрепа и от парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Финансовата рамка беше представена от Детелина Караенева, директор на дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите.

По време на обсъждането депутатът от ГЕРБ-СДС Жечо Станков поиска информация за т.нар. gap funding – допълващото финансиране, необходимо при определени проекти.

Съветникът на вицепремиера Атанас Пеканов - Турхан Абдула, обясни, че към момента няма предварително определени суми за тази цел. Размерът на необходимото допълнително финансиране се изчислява при кандидатстването и след преоценка на безвъзмездната финансова помощ по съответните процедури.

Друг въпрос беше свързан с възможността през 2027 г. да бъдат покривани задължения по проекти, за които плащанията не са успели да бъдат извършени през настоящата година. Той беше поставен от депутата от „Продължаваме Промяната“ Богдан Богданов. В отговор Караенева уточни, че представеният бюджет отразява максималния размер на финансирането за държавата. Тя призна, че при изпълнението на проекти и обществени поръчки понякога остават неразплатени средства.

По думите ѝ институциите полагат усилия всички остатъчни плащания да бъдат извършени до края на 2026 г. Особено внимание се отделя на проектите за енергийно обновяване на сгради. Те са поставени под засилено наблюдение, за да бъде проследено приключването на дейностите и извършването на дължимите плащания.

След одобрението в двете ресорни комисии проектът на държавния бюджет за 2027 г., внесен от Министерския съвет на 16 ноември, продължава парламентарната процедура по разглеждане и приемане.