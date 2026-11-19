Вицепрезидентът Кирил Вълчев обяви, че подава оставка като генерален директор на Българската телеграфна агенция. Това стана по време на заседание на парламентарната Комисия по културата и медиите, на което беше обсъден проектобюджетът за 2027 г., пише БТА.

Вълчев ще внесе писмено заявление до председателя на Народното събрание, към което ще приложи и удостоверението за избора си за вицепрезидент, което очаква да получи от Централната избирателна комисия през следващата седмица.

Той посочи, че до освобождаването си ще продължи да работи по подготовката на бюджета на агенцията. Сред основните му предложения е възнагражденията в БТА, Българската национална телевизия, БНР и Съвета за електронни медии да бъдат увеличени поне със същия процент като тези в образованието.

По думите му средномесечното възнаграждение в БТА към края на октомври е 1330 евро, докато в сектор „Образование“ достига 1494 евро. Вълчев настоя за поетапно приравняване на заплащането в обществените медии с това в образователната система.

Той увери, че предложеният бюджет ще позволи на агенцията да запази основните си дейности, свободния достъп до информация и мрежата си от 46 национални пресклуба, 10 от които са в чужбина. Предвидени са също средства за информационната инфраструктура, обучения на служителите и внедряване на изкуствен интелект в работата на БТА.

Председателят на комисията Антон Кутев заяви, че след оставката трябва да започне процедура по избор на нов генерален директор на БТА, която се очаква да бъде задействана в началото на следващата година.