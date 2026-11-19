Мъжът, който по-рано днес падна от Бялата кула в Солун – една от най-известните забележителности във втория по големина град в Гърция. Това съобщиха местни медии, позовавайки се на полицията.

Инцидентът станал около 11:35 ч. местно време. На място незабавно са изпратени линейка на гръцката служба за спешна медицинска помощ и полицейски екипи, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

По данни на спешната помощ мъжът е транспортиран в болница в Солун, където по-късно починал. По информация на местни медии той е на 21 години. До момента самоличността му не е оповестена.

Причините и обстоятелствата около случилото се все още не са изяснени.