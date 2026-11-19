30-годишен мъж е бил убит в магазин в столичния квартал „Младост 4“. Престъплението е извършено на 13 ноември. По случая е задържан 31-годишен мъж.

Според информацията на прокуратурата жертвата починала след множество удари с ръце в областта на главата и лицето.

На 16 ноември Софийският градски съд постановил задържаният да остане в ареста. Магистратите приели, че има достатъчно доказателства, че той участвал в извършването на престъплението. Имало и опасност да извърши друго.

Решението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд. При постъпила жалба делото ще бъде разгледано на 24 ноември.