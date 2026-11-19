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Сваляне на бюджетния дефицит под 3% и листване на фондовата борса на държвни компании. Това са сред основните мерки, които „Демократична България“ ще предложи относно Бюджет 2027 г. Депутатът Владислав Панев обясни в предаването „Твоя ден“ по NOVA NEWS, че сегашната финансова рамка предвижда дефицит от 4,2% на начислена основа и създава предпоставки за допълнителна инфлация.
„Нашите критики са основани върху това, че не просто бюджетният дефицит е над 3%, а че това създава предпоставки за допълнителна инфлация, както и че липсват реформи в бюджета, поне сериозните такива”
Според него сегашното правителство разполага с възможност да предприеме по-сериозни промени, тъй като има стабилно парламентарно мнозинство. Панев посочи, че предишните кабинети са имали оправдание за липсата на реформи заради политическата нестабилност след 2021 г., но сега ситуацията е различна.
„Когато избирателите дадат цялата власт в ръцете на една партия, тя е натоварена и с отговорността да извърши тежки реформи, които понякога са и непопулярни. Ние не виждаме обаче такива реформи“, заяви той.
По думите му целта на бюджетната политика не трябва да се изчерпва с ограничаване на дефицита и съкращаване на разходите. Необходима е по-добра ефективност на държавната администрация, публичния сектор и частния бизнес.
Панев обърна внимание и на международната обстановка, която според него прави необходимостта от промени още по-належаща. Той посочи двете войни, напрежението в Черно море, възможните затруднения пред стокообмена, повишаването на лихвите в Европа и финансовите проблеми на редица ключови държави от еврозоната.
Относно листването на миноритарни дялове от държавни компании, включително в енергетиката, на фондовата борса, той каза следното:
„Това не просто ще донесе пари в държавния бюджет, а ще осигури по-добра ефективност на тези държавни компании“.
Той уточни, че става дума за продажба на дялове от порядъка на 10-20%, при запазване на пълния контрол на държавата върху дружествата. Според него присъствието на частни акционери би създало допълнителен механизъм за контрол върху работата на мениджмънта.
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Редактор: Габриела Павлова