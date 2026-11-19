Европейската прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд по разследване за предполагаема измама с европейско финансиране за модернизацията на железопътната линия между София и Пловдив. Случаят е свързан с проект на стойност над 213,7 милиона евро, съобщиха от европейския обвинителен орган.

Подсъдимият е законен представител на едно от трите дружества в консорциума, спечелил поръчката за изпълнение на проекта. Според разследващите той използвал управителя на обединението, за да представи невярна информация пред Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и така да осигури достъп до европейското финансиране.

В документите било декларирано, че едно от дружествата не е в производство по несъстоятелност. Разследването обаче установило, че компанията е обявена в несъстоятелност още през 2012 г. Според прокуратурата управителят на консорциума, който подал декларацията, не знаел за действителното положение.

Въз основа на представените документи през 2019 г. консорциумът получил договор за над 213,7 милиона евро. Между 2019 и 2024 г. НКЖИ изплатила на обединението повече от 68,2 милиона евро, осигурени чрез Механизма за свързване на Европа и националния бюджет.

В хода на разследването са извършени претърсвания в офиси на компании и частни имоти в страната. Иззета е документация, свързана както с обществената поръчка, така и с изпълнението на железопътния проект. Разследването е започнало след сигнал на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), която също е проверявала случая. В събирането на доказателства са участвали служители на Главна дирекция „Национална полиция“ и ДАНС.