Мъж на 57 години и 56-годишна жена са обвинени в кражба на пари и ценности за близо 42 000 евро от жилище в София. Според разследващите жената осигурила информация за наличните средства и предоставила на предполагаемия извършител ключ от жилището, съобщават от Софийската районна прокуратура.

Кражбата е извършена в ранния следобед на 7 ноември. По данни на обвинението мъжът отключил жилището с предварително получен ключ и взел 40 000 евро в брой, златни бижута и метална касичка с още 620 евро. Общата стойност на откраднатото е 41 777,40 евро.

Двамата са привлечени като обвиняеми, като жената ще отговаря пред Темида за помагачество. Установено е, че 57-годишният мъж има предишни присъди. С прокурорско постановление двамата са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска от съда да ги остави за постоянно в ареста.