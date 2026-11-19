Седем души са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за пране на пари, придобити чрез инвестиционни измами. Това съобщи на брифинг окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева. По данни на разследващите през банковите сметки на свързани с предполагаемата схема дружества са преминали над 10 милиона евро.

Обвиняемите са на възраст между 34 и 42 години. Според прокуратурата групата е действала от декември 2024 г. до провеждането на полицейската операция. Сред жертвите на инвестиционните измами има множество чуждестранни граждани.

Шестима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска от съда постоянния им арест. На седмия е определена парична гаранция.

Петима от участниците са обвинени и за конкретни финансови операции на стойност около 3,5 милиона евро. Средствата са преминали през сметки на две дружества, регистрирани в България. Разследващите обаче смятат, че това е само част от предполагаемата престъпна дейност.

Установени са над 10 фирми фантоми, чиито финансови операции продължават да се проверяват. При извършените 60 претърсвания и обиски са иззети документи, електронни устройства, носители на електронни подписи, флаш памети и парични средства в размер на над 600 000 евро. Събрана е и значителна по обем банкова информация.

Припомняме, че мащабната полицейска операция беше проведена на 17 ноември на множество адреси в седем области - Пловдив, София, Варна, Благоевград, Враца, Монтана и Велико Търново. Първоначално МВР съобщи за повече от 10 задържани.

Според разследващите предполагаемата схема е използвала дружества, регистрирани на името на хора с ограничени финансови възможности в България и чужбина. Фирмите не са развивали реална търговска дейност, а са служели за прикриване на произхода на средства, придобити чрез инвестиционни измами и други престъпления. Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив със съдействието на областната дирекция на МВР, Главна дирекция „Национална полиция“ и служители на ГДБОП.

Прокуратурата разкри как са изпирани милиони евро чрез фирми фантоми и подставени лица

Мрежа от фиктивни дружества, банкови сметки в няколко държави и подставени лица е използвана за изпиране на милиони евро, придобити чрез инвестиционни измами. Подробности за предполагаемата схема разкри прокурорът от Окръжната прокуратура в Пловдив Иван Спиров, който е сред наблюдаващите разследването.

По думите му престъпната група е набирала финансови посредници, известни като „финансови мулета“, сред които и хора с ниски доходи. Срещу сравнително малки суми те се съгласявали да регистрират фирми на свое име и да откриват банкови сметки, които впоследствие били управлявани от участниците в схемата чрез онлайн банкиране.

Парите постъпвали първоначално по сметки в Нидерландия. Средствата идвали от чуждестранни граждани, подведени с обещания за висока възвръщаемост от инвестиции. След това сумите били прехвърляни към сметки на дружества в България, откъдето продължавали към множество други държави, включително Албания, Израел, Испания и Ирландия.

Чрез поредица от банкови преводи се създавала сложна финансова следа, която затруднявала установяването на първоначалния произход на средствата. Част от парите впоследствие се връщали в България в брой или били внасяни по сметки на дружества с реална стопанска дейност. Така, според прокуратурата, незаконно придобитите средства били представяни като приходи от законен бизнес.

Разследващите са установили и хора, предоставяли телефонни номера за регистрация и управление на онлайн банкирането. Това позволявало на предполагаемите организатори да извършват преводи, без формалните титуляри на сметките да участват пряко в операциите.

Спиров уточни, че голяма част от подставените лица вече са установени и се разпитват. Според събраните до момента данни те са предоставяли личните си данни и достъп до банкови услуги срещу скромно възнаграждение.

Предварителните данни сочат финансов оборот от над 10 милиона евро, но повдигнатите до момента обвинения обхващат операции за около 3,5 милиона евро. Прокурорът обясни разликата с необходимостта всяка конкретна транзакция да бъде подкрепена с достатъчно доказателства. Прокуратурата проверява и възможни данъчни престъпления, свързани с движението на средствата през банковите сметки на фиктивните дружества и подставените лица. Разследването продължава, като не се изключва установяването на допълнителни участници и финансови операции.

Прокуратурата: Част от парите от инвестиционните измами са преминавали през фирми за търговия със злато

Част от средствата, придобити чрез предполагаемата схема за инвестиционни измами, са били насочвани към дружества за търговия с инвестиционно злато, уточни прокурорът от Окръжната прокуратура в Пловдив Иван Спиров. По думите му няколко от фирмите са свързани с обвиняемите, като чрез дружество майка и негови дъщерни компании парите са били въвеждани в легалния финансов оборот.

Разследването е започнало след сигнали от Нидерландия за измамени инвеститори, на които е обещавана висока доходност. Пострадалите са поискали средствата им да бъдат възстановени. Точният им брой все още не е установен, като предстои обмен на информация с компетентните органи в други държави.

Според прокуратурата престъпната мрежа вероятно е започнала да се формира преди повече от пет години, като през този период са се променяли участниците, ролите и начините ѝ на действие. Засега няма категорични доказателства за един ръководител. Различни членове са отговаряли за набирането на подставени лица, регистрацията на дружества, банковите преводи и легализирането на средствата. На хората, използвани като „финансови мулета“, са били плащани между 200 и 1000 евро, за да предоставят личните си данни и банковите си сметки. По думите на Спиров някои от тях впоследствие са били принуждавани да продължат участието си в схемата.