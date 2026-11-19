България и Молдова предприемат нова стъпка към задълбочаване на двустранното си партньорство в областта на вътрешните работи и сигурността. Това бе основният акцент на официалното посещение на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в Молдова по покана на колегата му Даниела Мисаил-Никитин.

Особено внимание беше отделено на променящата се среда за сигурност в Черноморския регион и последиците от войната в Украйна. Българската страна подчерта значението на засиленото регионално взаимодействие, обмена на информация и координираните усилия срещу трансграничната организирана престъпност, контрабандата на мигранти, незаконния трафик на оръжия и нововъзникващите заплахи.

„България разглежда Молдова като важен партньор за сигурността в региона. Нашата обща амбиция е да превърнем активния политически диалог в устойчиво институционално партньорство с конкретни резултати. В условията на нарастващи предизвикателства пред европейската сигурност сътрудничеството между нашите държави придобива още по-голямо стратегическо значение“, подчерта министър Демерджиев.

Той е придружен от директора на Главна дирекция Гранична полиция главен комисар Антон Златанов и ректора на Академията на МВР проф. д-р. Илин Савов, д.н.

Снимка: МВР

Двамата министри обсъдиха активизирането на политическия диалог, разширяването на професионалното взаимодействие между компетентните служби и укрепването на общия капацитет за противодействие на съвременните заплахи за сигурността.

Ключов резултат от срещата бе подписването на първия двустранен План за действие за 2027 г., който определя конкретните направления и форми на взаимодействие между двете министерства. Документът предвижда обмен на експертиза и добри практики в областта на граничната сигурност, противодействието на незаконната миграция и организираната престъпност, полицейската дейност, киберпрестъпността, хибридните заплахи и управлението на кризи.

Министър Демерджиев потвърди последователната подкрепа на България за европейската интеграция на Молдова и готовността на страната ни да споделя своя опит и експертиза в прилагането на европейските стандарти в областта на вътрешните работи.

В рамките на посещението са предвидени и срещи с ръководствата на Генералния инспекторат на граничната полиция, Генералния инспекторат на полицията и Националния антикорупционен център на Молдова. По време на визитата бе подписан и Меморандум за разбирателство между Академията на МВР на България и Академия „Щефан чел Маре“ на Молдова, който ще даде допълнителен импулс на сътрудничеството в областта на полицейското образование и професионалната подготовка.