Народното събрание трябва да избере утре 11-те представители от парламентарната квота в новия Висш съдебен съвет. За да бъдат одобрени кандидатурите, е необходимо мнозинство от над 160 гласа, с каквото управляващите не разполагат. Ден преди решаващия вот обаче се появиха противоречиви твърдения за политически договорки около състава на кадровия орган на съдебната власт.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че според него имената вече са уточнени, като посочи, че представители на „Продължаваме Промяната“, „Демократична България“ и „Прогресивна България“ водят разговори помежду си. Той подчерта, че с ГЕРБ не са провеждани преговори и партията му не вижда кои от предложените кандидати би могла да подкрепи.

„Виждам по коридорите как се договарят ПП и ДБ с „Прогресивна България“. С нас, и вчера ви казах, никой нито е разговарял, нито ние сме разговаряли“, коментира Борисов.

Той отправи критики и към част от кандидатурите, като ги определи като политически обвързани. Според него сред обсъжданите имена има хора, които вече са заемали постове в изпълнителната власт. „Те са от партийни по-партийни. Ние не само сме ги слушали, ние сме ги гледали като министри. Те са политически лица“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов посочи конкретно Дечев, Янкулов, бившата заместник-министърка на Янкулов и Вучев като представители на едната страна в предполагаемите договорки. По думите му единствено „Възраждане“ все още не е постигнала съгласие за кандидатурата на Цвета Рангелова.

Министърът на правосъдието Николай Найденов отхвърли твърденията за предварително договорен избор. Той отказа да влиза в задочен спор с лидера на ГЕРБ и изрази надежда, че парламентът ще успее да излъчи кандидати, доказали професионалните си качества и независимост. „Аз ще се пазя да коментирам думите на Борисов, най-малкото защото утре в Народното събрание трябва да се събере мнозинство, за да избере, надявам се, хора, които са достойни и са се представили и с професионалните си постижения, и със своята независимост“, заяви Найденов.

Правосъдният министър потвърди, че са отправени публични предложения за сътрудничество към две политически формации. „Ние сме казали, и това го направихме публично, че сме подали ръка на две политически сили - ПП и ДБ, за да изберем с тях членовете на ВСС“, допълни той.

Предстоящото гласуване ще покаже дали парламентарните сили ще успеят да съберат необходимото квалифицирано мнозинство за попълване на 11-те места в новия Висш съдебен съвет.