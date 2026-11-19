България е предприела всички възможни мерки за защита на териториалните си води, но не разполага с необходимите средства за непрекъснато наблюдение на цялото морско пространство. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в района на Сливница, където присъства на демонстрация на способностите на служба „Военна полиция“ за противодействие на дронове.

Министър-председателят коментира ситуацията в Черно море, критиките на опозицията, възможностите на Българската армия, европейското финансиране за Украйна и отсъствието на Европа от тристранните разговори между САЩ, Русия и Китай.

В отговор на въпрос защо все още не е обявено кой стои зад атаките срещу кораби в Черно море, Радев обясни, че всички събрани доказателства са предоставени на съюзнически държави за експертиза. „Всички материали, с които разполагаме - и видео, и следи по ударени кораби, и останки, които сме намерили, са дадени на нашите партньори и съюзници, които имат съответните технически лаборатории, за да установят произхода на тези дронове“, посочи премиерът.

Той разкритикува политиците, които според него отправят необосновани обвинения, преди да са известни резултатите от проверките.„Наистина е жалко, че имаме политици, които изкарват, че нашите съюзници ги е страх да назоват извършителя на атаките. А да се водиш от недоказани обвинения в никакъв случай не обслужва истината“, заяви Радев.

По повод исканията за ново заседание на Консултативния съвет за национална сигурност министър-председателят посочи, че решението е в правомощията на президента. Той подчерта, че правителството вече е предприело необходимите действия за охрана и наблюдение на българските териториални води.

Според Радев основният проблем при противодействието на морските и нисколетящите въздушни дронове е навременното им откриване. Заради малката им отразяваща повърхност те трудно могат да бъдат засечени от наземни радари на големи разстояния. „Най-важното в случая е радиолокационното наблюдение на морското пространство. За такива нисколетящи дронове и морски дронове с много малка отразяваща повърхност то може да се осъществява надеждно от въздуха. Ние в национален мащаб с такива средства не разполагаме и разчитаме на съюзниците“, обясни той.

Премиерът уточни, че България получава помощ от партньорите си, но полетите на специализираните самолети са периодични и не осигуряват постоянно наблюдение.

По думите му по крайбрежието са съсредоточени допълнителни радари и зенитно-ракетни комплекси. Усилено е дежурството на вертолети „Кугър“ и самолети Су-25, а МиГ-29 продължават да изпълняват постоянните си задачи. Изтребители F-16 извършват периодични полети, като се предвижда използването и на самолети L-39. Военноморските сили също са приведени в пълна готовност. „В това огромно пространство ние нямаме надеждно наблюдение и разузнаване. Това е големият проблем. По отношение на нашите способности и отбранителен капацитет те са мобилизирани напълно“, подчерта министър-председателят.

Радев посочи, че външната граница на българската изключителна икономическа зона е с дължина над 500 километра. Според него осигуряването на непрекъсната защита на толкова голямо пространство чрез кораби и противодронови системи би изисквало огромни инвестиции.

Премиерът отправи критики към предишните управляващи за недостатъчните инвестиции в модерни средства за наблюдение и противодействие на подобни заплахи.

Той даде за пример договора за изтребителите F-16, подписан през 2019 г. по време на управлението на Бойко Борисов. Според Радев, ако самолетите бяха доставени по-рано и страната вече разполагаше с напълно подготвена ескадрила, възможностите за наблюдение на морското пространство щяха да бъдат по-големи. „Едно е да говориш пожелателно и да искаш, друго е да имаш. И тези, които искат да имаме такива системи, да бяха инвестирали през годините, докато бяха на власт“, коментира той.

Министър-председателят подчерта, че техническите ограничения трябва да бъдат отчитани при оценката на възможностите за защита на корабоплаването. „Единственият сигурен начин, при който можем да кажем, че няма да има реална заплаха за цивилните кораби в Черно море, е най-сетне да бъде прекратена тази война. И ние работим за това“, заяви Радев.

Той поздрави военнослужещите и спасителните екипи, участвали в операциите след атаките срещу кораби. По думите му България е изпълнила успешно задълженията си за аварийно търсене и спасяване в своята изключителна икономическа зона.

България няма да финансира военна помощ за Украйна, но допуска хуманитарна подкрепа

Премиерът коментира и обсъжданите в Европейския съюз механизми за финансово подпомагане на Украйна. Той отхвърли твърденията, че Брюксел отправя заплахи към България заради позицията ѝ срещу предоставянето на допълнителни средства за военна помощ. „Не можем да говорим тук за заплахи в никакъв случай. Търси се някакъв европейски консенсус“, заяви Радев.

Той подчерта, че обсъжданият механизъм за 45 милиарда евро представлява заем, а не безвъзмездна финансова помощ. Според него въпросът е дали отделните държави ще участват в гарантирането на този заем. Министър-председателят посочи, че България не възнамерява да финансира допълнителна военна помощ, но е готова да разгледа възможности за участие в европейски програми за хуманитарна подкрепа.

„България би могла да участва в европейски механизми, които подкрепят именно хуманитарната помощ - за образование, здравеопазване, за отопление през тази зима“, обясни той. Радев уточни, че при евентуално българско участие правителството ще настоява средствата да бъдат насочвани приоритетно към районите в Украйна с компактно българско население.

„Ние като правителство и като държава сме отговорни за съдбата на нашите сънародници и трябва да помагаме с каквото можем“, подчерта премиерът.

Заемите по SAFE и модернизацията на армията

Радев коментира и възможността България да използва допълнителни средства по европейския механизъм SAFE за укрепване на отбранителните способности.

По думите му съществува възможност неизползвани средства от други държави членки да бъдат пренасочени към страни, които имат необходимост от допълнителни инвестиции. Той отбеляза, че заемите са с дълъг гратисен период, но финансовите условия не са единственият фактор при вземането на решение.

Според премиера трябва да се прецени и реалният административен и технически капацитет на България да подготви, възложи и изпълни подобни проекти. „Една такава система, която наблюдавахте днес, иска време. Иска време да се планира поръчката, да се осъществи, да се въведе на въоръжение и да бъде усвоена от състава, който трябва да я експлоатира“, посочи Радев. Той подчерта, че дори при благоприятни финансови условия мащабните инвестиции в отбраната не могат да бъдат реализирани наведнъж.

Радев за срещата в Китай: Недопустимо е бъдещето на Европа да се решава без нея

Министър-председателят коментира и тристранните разговори между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин в Китай, като изрази тревога от отсъствието на Европейския съюз от тях. „Нашият най-голям извод от тази среща е, че Европа я няма. И ние трябва много сериозно да се замислим защо Европа я няма там, където ѝ е мястото. Недопустимо е да се решава бъдещата архитектура за сигурност на Европа без Европа“, заяви Радев.

Според него основната причина за това е разминаването между подхода на европейските държави и този на останалите големи световни сили към войната в Украйна и преговорите за нейното прекратяване. „Европа е в пространството на пожелателното мислене и ценностите, докато тези, които в момента са в Китай, са в пространството на прагматизма, реализма и интересите“, коментира премиерът.

По думите му Европейският съюз може да се превърне в ефективен участник в мирните преговори само ако намери начин да преодолее това разминаване. „Ако искаме да бъдем част от този процес, трябва да се доближаваме към тяхното пространство и най-сетне да има реализъм в подхода и мисленето, а не просто пожелания, които реалността отхвърля“, заяви Радев.

Очаква се окончателният доклад за началника на НСО

Премиерът беше попитан и за проверката на началника на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев във връзка със случая със Соня Колтуклиева. Радев посочи, че все още очаква окончателния доклад и едва след като се запознае с резултатите, ще обсъди въпроса с президента Илияна Йотова. Той не уточни дали ще бъде поискано освобождаването на ръководителя на НСО.