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Картина на Винсент ван Гог счупи всички рекорди за произведения. "Цъфнали кестени" беше продадена за внушителните 190 милиона и 400 хиляди долара на търг в Ню Йорк. Платното е нарисувано през 1890 година, само два месеца преди смъртта на художника.
Зад рекордната продажба обаче стои и спорно минало. Наследници на предишен собственик твърдят, че семейството било принудено да продаде творбата заради нацистките преследвания. Часове преди търга спорът беше уреден със споразумение. Купувачът на шедьовъра остава неизвестен.
Редактор: Габриела Павлова