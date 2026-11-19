Картина на Винсент ван Гог счупи всички рекорди за произведения. "Цъфнали кестени" беше продадена за внушителните 190 милиона и 400 хиляди долара на търг в Ню Йорк. Платното е нарисувано през 1890 година, само два месеца преди смъртта на художника.

Зад рекордната продажба обаче стои и спорно минало. Наследници на предишен собственик твърдят, че семейството било принудено да продаде творбата заради нацистките преследвания. Часове преди търга спорът беше уреден със споразумение. Купувачът на шедьовъра остава неизвестен.