Джон Малкович, Сам Рокуел и Великденският остров – звучи като рецепта за голямо кино. Но дали новият филм на Мартин Макдона „Див кон девет“ наистина оправдава огромните очаквания, или зад звездния състав, красивите кадри и фестивалните овации се крие доста по-надценена история? Темата коментираха кинокритиците Зузи Аспарухова и Павел Симеонов в ефира на "Социална мрежа".

Те направиха сравнение между "Див кон девет" и "Банишите от Инишерин".

Целия разговор гледайте във видеото.