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Джон Малкович, Сам Рокуел и Великденският остров – звучи като рецепта за голямо кино. Но дали новият филм на Мартин Макдона „Див кон девет“ наистина оправдава огромните очаквания, или зад звездния състав, красивите кадри и фестивалните овации се крие доста по-надценена история? Темата коментираха кинокритиците Зузи Аспарухова и Павел Симеонов в ефира на "Социална мрежа".
Те направиха сравнение между "Див кон девет" и "Банишите от Инишерин".
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Цветина Петрова