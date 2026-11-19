Трима души са арестувани в България, Нидерландия и Полша при международна операция срещу организирана престъпна схема за данъчни измами. Акцията е проведена по искане на Европейската прокуратура в Мюнхен и е част от мащабното разследване „Мидас“, свързано с предполагаеми злоупотреби с ДДС за 195 млн. евро.

Според Европейската прокуратура тримата задържани са заподозрени в участие в трансгранична престъпна организация, използвала фиктивни търговски сделки за избягване на данъчни задължения. При операцията са извършени претърсвания и изземвания в трите държави.

At the request of the EPPO in Munich 🇩🇪, 3 suspects were arrested in 🇧🇬 🇳🇱 🇵🇱 over a multimillion-euro VAT fraud, part of investigation Midas. Searches and seizures were carried out in all 3 countries. Estimated damage in 🇩🇪: €23 million. More: https://t.co/drSUTlbbMY https://t.co/mH4Nuqc7Cl — European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) November 19, 2026

Разследването е насочено срещу т.нар. „ДДС въртележка“ - схема, при която стоки преминават през поредица от дружества в различни държави от Европейския съюз. Използва се обстоятелството, че при определени вътреобщностни доставки не се начислява ДДС. Чрез последващи фиктивни сделки участниците в схемата могат да избегнат плащането на данъка или неправомерно да поискат възстановяването му.

България фигурира в разследването не само като една от държавите, в които са извършени арести, но и като част от предполагаемата търговска схема. По данни на Европейската прокуратура проверяваните операции включват продажби на безжични слушалки чрез компании, регистрирани в Германия и България. Разследващите подозират, че част от дружествата са използвани за укриване на дължимия ДДС.

Предполагаемите щети за германския бюджет, свързани с дейността на тримата заподозрени, се оценяват на около 23 млн. евро. От българска страна в действията по разследването участват Националната следствена служба и Главна дирекция „Национална полиция“.

Операцията е част от по-широкото разследване „Мидас“, което обхваща предполагаеми данъчни измами при търговия със смартфони, електронни устройства и други стоки. Общият размер на разследваните злоупотреби достига 195 млн. евро. Не се съобщават самоличността и националността на задържаните, нито колко от тях са арестувани на българска територия.мРазследването продължава, като всички заподозрени се считат за невинни до доказване на противното.