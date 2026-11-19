Никой не ме е канил за главен прокурор, нито съм изявявал такива желания, нито имам такива намерения. Ние приехме да бъде наложена забрана лице, което заема висша длъжност в изпълнителната власт поне пет години, да не може да заема длъжността главен прокурор. Аз смятам, че нито един министър не трябва да става главен прокурор. Това каза министърът на правосъдието Николай Найденов в ефира на „Твоят ден”.

„Професионалната общност на прокурорите очерта профила на обвинител №1 – професионалист, който познава системата, със задълбочени познания по наказателно право и процес. И най-вече човек, който ще ги пази от политиците. Аз, като министър, а и правителството, ще отстояваме тази позиция”, заяви министърът.

На въпроса дали може да има правосъдие в сянка Найденов отговори, че това вече сме го виждали – „то си има имена - Нотариуса, джуджетата”. Той подчерта, че трябва да се разплете въпросът кой обаче стои зад тези имена. Също така отбеляза, че политиката и правораздаването са били в зависимост. „Политически чадъри е имало, има и една каста на недосегаемите, която продължава дори в момента да гледа отстрани и да се надсмива на всичките усилия. Но се надявам, че тя скоро ще изгуби усмивката си”, заяви правосъдният министър.

За изборите на членовете на ВСС Найденов смята, че са били едни от най-прозрачните и честните, провеждани досега в съдебната система. Той отбеляза, че в Министерството няма подадени данни и жалби за опорочаването им. Найденов обаче подчерта, че процесът по избора на ВСС трябва да приключи в Народното събрание. Изборът за следовател ще проведе този уикенд, съобщи още той.

Найденов каза, че няма да коментира обвиненията за договорки при избора на ВСС. „Ние сме казали публично, че сме подали ръка на две политически сили – „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, за да изберем с тях членовете на ВСС. Други разговори не са водени”, заяви още Найденов.

Министърът беше категоричен, че няма да коментира кандидатите.

За избора на нов главен прокурор Найденов каза, че процедурата трае между четири и шест месеца.

Надявам се, ако имаме Висш съдебен съвет, да имаме не само титулярен главен прокурор, но и титулярен председател на Върховния административен съд. Николай Найденов

„Надявам, ако имаме Висш съдебен съвет, да имаме не само титулярен главен прокурор, но и титулярен председател на Върховния административен съд”, каза още той.

Във връзка с шефка на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова Найденов каза, че производството срещу нея е в дисциплинарен състав на ВСС повече от четири месеца. Темпото, с което се движи, зависи от решаващия орган.

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