Близо половината българи над 15-годишна възраст съобщават, че имат хронично заболяване или продължителен здравословен проблем. В същото време над половината пълнолетни са с наднормено тегло или затлъстяване, а всеки трети пуши. Това показват предварителните резултати от Европейското здравно интервю за 2025 г., проведено от Националния статистически институт.

Според изследването 45,8% от хората над 15 години посочват, че имат хронично заболяване или здравословен проблем. За сравнение, през 2019 г. делът им е бил 40,2%.

Най-разпространеният здравословен проблем е високото кръвно налягане, за което съобщават 30,7% от анкетираните. Следват хроничните проблеми с гърба (9,7%) и диабетът (8,4%). Артроза имат 5,1% от участниците в проучването. При жените тези заболявания се срещат по-често, отколкото при мъжете.

Въпреки увеличаването на хроничните заболявания, 68,4% от българите оценяват здравето си като добро или много добро. Други 23,7% го определят като задоволително, а общо 7,9% - като лошо или много лошо. Мъжете дават по-положителна оценка на здравословното си състояние в сравнение с жените.

Данните показват и тревожна тенденция при телесното тегло. През 2025 г. 66,1% от мъжете и 45,3% от жените над 18 години са с наднормено тегло, включително затлъстяване. Само за шест години делът на мъжете със затлъстяване се е увеличил от 15,6% на 19,6%, а при жените - от 12% на 14,4%. Най-засегнати са хората между 45 и 64 години.

Около 1,85 млн. българи, или 33,1% от населението над 15 години, пушат ежедневно или понякога. Всекидневните пушачи са 28,5%. Тютюнопушенето остава значително по-разпространено сред мъжете - 40,1%, срещу 26,7% при жените. В сравнение с 2019 г. обаче делът на непушачите се е увеличил от 63,8% на 66,9%.

Особено високи са стойностите във възрастовата група между 45 и 64 години, където пушат 53,3% от мъжете и 40,1% от жените. Сред младите между 15 и 24 години всеки пети употребява тютюневи изделия. Данните сочат още, че всеки четвърти българин е изложен ежедневно на тютюнев дим в затворени помещения.

При употребата на алкохол се отчита спад на редовната консумация. През 2025 г. 7,8% от анкетираните посочват, че пият всеки ден или почти всеки ден, при 10,2% през 2019 г. Сред мъжете този дял е 13%, а сред жените - 3,3%. Близо половината жени и около една четвърт от мъжете не са употребявали алкохол през годината преди проучването.

Българите посещават лекари по-често в сравнение с преди шест години. През последните 12 месеца 70,7% от анкетираните са потърсили личния си лекар, 33,4% са посетили специалист, а 45,9% - стоматолог или ортодонт. И при трите показателя се отчита увеличение спрямо 2019 г.

На болнично лечение с престой от поне едно денонощие са били 11,7% от хората над 15 години, а 11,2% са преминали през болнично заведение като дневни пациенти.

Увеличава се и употребата на медикаменти. Близо половината анкетирани - 46,1%, са приемали лекарства по лекарско предписание през двете седмици преди интервюто. Особено отчетлив е ръстът при медикаментите без рецепта - от 36,5% през 2019 г. до 45,9% през 2025 г.

Положителна тенденция се наблюдава при профилактичните прегледи. През последната година на 68,8% от анкетираните е измерено кръвното налягане от медицински специалист, 67,1% са изследвали кръвната си захар, а 66,9% - холестерола. И трите показателя бележат увеличение спрямо предходното изследване. При профилактиката на рака на маточната шийка данните показват, че 29,5% от жените на възраст между 20 и 69 години са си направили цитонамазка през последните 12 месеца. Намалява и делът на жените, които никога не са преминавали през подобно изследване.