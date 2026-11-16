Започна юбилейното 15-о издание на конкурса „Мистър София 2026“. Претендентите за титлата вече се подготвят за сцената, а сред качествата, които трябва да притежава победителят, са увереност и добра физическа подготовка. Големият финал ще се проведе 16ти ноември от 20 часа, става ясно от Instagram профила на Джулияна Гани, която ще бъде водеща на церемонията.

Конкурсът ще премине в три кръга, а организаторите са подготвили специални награди за участниците. Част от претендентите приемат надпреварата като лично предизвикателство, други искат да дадат пример, че човек може да постигне целите си независимо от трудностите, а за някои това е възможност да се забавляват и да преодолеят притеснението от излизането на сцена.

Сред участниците има и млади мъже с опит в актьорското майсторство, които виждат конкурса като ново предизвикателство и не крият амбициите си за победа. Целта на всички е да покажат най-доброто от себе си.

Повече за подготовката и очакванията на претендентите вижте във видеото.