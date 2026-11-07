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Тиквената супа – любимо немско ястие, което е подходящо за началото на студения сезон. Колегите от „Дойче веле” разказват как се да си приготвим това ястие.
Европейски лидери в отглеждането ѝ са Украйна, Италия и Испания.
Има различни рецепти за приготвянето ѝ. При тиквите „Хокайдо” е важно да се отреже долната и горната част на растението. Кората ѝ може да се яде, а семките ѝ са подходящи за печене. Сумата става готова, след като варим тиквата в продължение на 20 минути.
Повече гледайте във видеото.
Редактор: Никола Тунев