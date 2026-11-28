Трима българи се намират в болницата в Марсилия след нападението над фенове на „Левски”. Двама от тях са под лекарско наблюдение, третият е придружител. Военният самолет „Спартан” е в пълна готовност да ги прибере, когато това е възможно, съобщиха пред NOVA от българското правителство. Разпореждането е на военния министър. Очаква се лекарите в Марсилия да потвърдят дали състоянието на българите позволява да летят със самолет преди „Спартан”-ът да тръгне. С пострадалите в постоянен контакт е и здравният министър Катя Ивкова.

Рано тази сутрин у нас пристигнаха още българи, станали свидетели на агресията.

„Нападнаха делегацията, която беше в другия сектор. Опитах се да ги предупредя преди мача, че може да се случи. Ходя на мачове отдавна и горе-долу ми беше ясно. Бях казал, че ако не си взема билет точно за гостуващия сектор – „клетката“, аз не бих отишъл там. И така и стана”, разказа един от прибралите се фенове.

Отрича да е имало провокация, смята, че така френските медии искат да оправдаят случилото се.

„Като са седнали нашите фенове във VIP сектора, да са викнали „Само Левски!“. После ми казаха: „Ние викнахме един път и оттам всичко тръгна“”, разказва още мъжът.

Очаква домакините на мача да бъдат наказани. „Това не е просто две агитки да се сбутат за половин минута. То си беше направо опит за убийство - 10 минути. Не един-два шамара, а налагане, налагане, налагане. И по правилник трябва да се извади отборът от турнира и да му се наложи и още по-тежка забрана. Например една-две години да не участва”, казва мъжът.

Гледката е била страшна, сподели друг фен. „Виждаха се нашите фенове, които ги биеха от другата страна, не можеха да дойдат при нас”, казва мъжът.

Все още има и почитатели на „Левски“, които се намират в Марсилия. Някои от тях не са успели да се сдобият с билети във фенския сектор с българските почитатели, така че са изгледали мача сред трибуните, заобиколени от френски привърженици.

„Важно е да се отбележи, че ние бяхме в така по-семейна атмосфера там, където седяхме. Имаше доста деца, имаше доста родители. Ние не сме се почувствали по някакъв начин застрашени. Не мога да твърдя дали хората около нас знаеха, че сме от България, или не. Ние, разбира се, по някакъв начин не сме и показали някаква пристрастност спрямо развитието на мача. Но нещо, което не ми хареса, беше, когато всички тези действия се случваха зад нас – не усетих хората около нас по някакъв начин да се възмущават, а по-скоро даже чувах одобрителни възгласи на стрелбата с ракети”, казва свидетел.

Състоянието на хоспитализираните

По информация на Генералното консулство на България в Лион към момента трима български граждани се намират в болнично заведение, двама от тях са под лекарско наблюдение, предава МВнР.

Един от пострадалите е настанен в реанимация с травма на главата. Той е в съзнание и контактен. Другият е с лека травма и е пожелал да остане под наблюдение, въпреки че е имал възможност да бъде изписан вчера. Третият гражданин е придружител и не е под лекарско наблюдение.

На място са генералният консул на България в Лион и полицейското аташе от Париж, които следят развитието на случая и оказват съдействие.

Днес предстои лекарски преглед на пострадалите, след който се очаква да бъде дадено становище относно тяхното състояние, възможността за изписване и пътуване, както и евентуалното извеждане на пострадалия от реанимация.

Разследването

Във Франция продължава да се обсъжда много темата за провокациите от страна на българските фенове и защо се стигна до тази ескалация на напрежението. Много френски медии и футболни общественици коментират непристойните нацистки жестове и маймунски крясъци от страна на българските фенове. Според френската страна това е една от причините, която е провокирала доста грозното и грубо отношение от страна на феновете на Марсилия.

Още вчера прокуратурата в Марсилия започна две паралелни, различни съдебни процедури – едната срещу марсилските фенове, като се подчертава, че именно те са започнали първи атаките, и една срещу българските.

От „Олимпик” (Марсилия) са подали две жалби срещу неизвестни извършители – едната за подбуждане към дискриминация, другата - за групово насилие.

При всички положения и двата клуба ще бъдат наказани. Вероятно последиците за „Олимпик“ ще бъдат по-тежки.

Протест пред френското посолство в София

С протест под надслов „Справедливост за Левски“ феновете на клуба осъдиха нападенията на стадиона в Марсилия. Според тях атаката срещу „Левски“ е била планирана.

„Не може тези хора да имат оръжия в стадиона, при положение, че нашите фенове са проверени до по бельо. В тази ситуация има едно-единствено обяснение – че тези оръжия са били или скрити в стадиона, или са били допуснати да бъдат вкарани с входа”, казват протестиращите у нас.

Позицията на ръководството на „Левски”

От „Левски” твърдят, че случилото се е можело да бъде избегнато. Пред NOVA от ръководството на клуба отговориха на критиките защо мачът не е бил прекратен. Според изпълнителния директор Даниел Боримиров и ръководителят на международния отдел на „Левски” Галина Костова делегатът на УЕФА, съдиите и местните власти в Марсилия са отказали да спрат мача въпреки насилието по трибуните. Опасенията на френската полиция били, че агресивните фенове можело да слязат на терена и ситуацията да се усложни.

Месеци преди гостуването „сините“ са имали опасения, че може да се стигне до сериозно напрежение по трибуните заради репутацията на феновете на „Олимпик“ (Марсилия), но е имало отказ мачът да бъде изигран в София.

„Досега не бях срещал такава агресия, мога да кажа и омраза към нашите фенове. За мен всичко това беше планирано и добре инсценирано”, заяви Даниел Боримиров.

„Това е най-трудно организираното ни гостуване в чужбина като участник в европейски турнир. Ние сме представили нашите опасения за това, че мачът ще се проведе там, имайки предвид цялата история, която съпътства фенското движение в този град”, каза Галина Костова.

Минути след началото на нападението срещу българските фенове, домакините и делегатът на УЕФА отказват да отложат старта на срещата.

„Ние нямахме такава видимост, не разбирахме какво се случва. Когато Галина ми се обади по телефона, веднага отреагирахме. Галина беше долу в разговор с делегата на мача и го питаха защо не предприемат мерки”, разказа Боримиров.

„За съжаление, не се приложи и самият протокол на УЕФА при такова стечение на обстоятелствата. Там има тристепенен протокол, който ясно казва: като се случи подобно събитие, мачът трябва да бъде забавен. И съдията, и четвъртият съдия, и делегатът отказаха да забавят мача”, каза Галина Костова.

„Левски“ официално поиска от Европейската футболна централа да присъди служебна загуба на „Олимпик“ (Марсилия) заради случилото се. Дисциплинарният правилник на УЕФА предвижда възможност за присъждане на служебен резултат при сериозен инцидент. От „Герена“ съобщават, че ще предоставят значителен обем писмени доказателства, свързани с насилието на френския стадион. Ще настояват за временно отстраняване на „Марсилия“ от европейските клубни турнири. Искат и проверка на поведението на официалния делегат на срещата, за да се изясни как са били оценени и докладвани инцидентите по време на двубоя. Според правилника на УЕФА възможните санкции са мачове без публика, затваряне на стадиона и отнемане на точки.