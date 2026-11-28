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11 прерийни кучета вече са част от семейството на зоопарка в Бургас. Това са едни от най-общителните и любопитните представители на животинския свят.
Те са гризачи от семейство Катерицови, произхождащи от Северна Америка и са близки родственици на мармотите.
Особено очарователен е техният своеобразен поздрав. Когато две прерийни кучета се срещнат, те често допират муцуните си – поведение, което наподобява целувка. По този начин животните разпознават членовете на своята група и поддържат социалните си връзки.
„Името им произлиза от звуците, с които общуват”, обясни управителят на зоопарка Кръстьо Дъбов.
Посетителите ще могат да ги видят едва към лятото.
Повече гледайте във видеото.