Видео, Стопкадър: "Ройтерс"
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Изкуствен остров на езерото Луху в Ченгду, провинция Съчуан в югозападен Китай, привлече вниманието на туристи и местни жители със сърцевидния си силует. Островът е "пронизан" от прав път и мост през центъра на езерото, което създава романтична сцена на „стрела през сърцето“.
Снимка: Стопкадър, "Ройтерс"
Погледнат от високо, очертанията на острова наподобяват сърце, докато правият път и мостът, минаващи през центъра на езерото, изглеждат като пронизваща го стрела, очертавайки отличителен романтичен пейзаж за зимния сезон.
Редактор: Цветина Петрова