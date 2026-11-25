Изкуствен остров на езерото Луху в Ченгду, провинция Съчуан в югозападен Китай, привлече вниманието на туристи и местни жители със сърцевидния си силует. Островът е "пронизан" от прав път и мост през центъра на езерото, което създава романтична сцена на „стрела през сърцето“.

Снимка: Стопкадър, "Ройтерс"

Погледнат от високо, очертанията на острова наподобяват сърце, докато правият път и мостът, минаващи през центъра на езерото, изглеждат като пронизваща го стрела, очертавайки отличителен романтичен пейзаж за зимния сезон.