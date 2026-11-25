Сребърен супник от XVIII век, оценен на 6 милиона лири, е в центъра на предстоящия търг в Лондон на аукционна къща „Кристис“. Той е част от колекцията „Блакер-Ариета“, която е събрана от аржентинската колекционерка Нели Ариета де Блакер и включва една от най-ценните експозиции на музейно сребро, останали в частни ръце.

Акцентът в търга е сребърният супник „Мейсоние“ в стил Луи XV, състоящ се от супник, капак и поставка. Той е създаден от френския златар и дизайнер Жюст-Орель Мейсоние, един от пионерите на рококо стила в декоративните изкуства през XVIII век. Изработен е в Париж между 1735 и 1740 г., тежи над 20 килограма и е с първоначална оценка между 4 и 6 милиона лири.

Колекцията включва близо 300 лота, сред които френски сребърни изделия от XVIII век, златни табакери, мебели, бронзови скулптури от епохата на Ренесанса и картини на стари майстори.

Сред останалите акценти са кръгъл емайлиран плакет с позлата, изобразяващ Свети Мартин, оценен на между 30 000 и 50 000 лири, както и чифт сребърни охладители за вино с първоначална цена от 800 000 до 1,2 милиона лири.

Колекцията ще бъде предложена на два отделни търга в лондонската централа на "Кристис" на 1 и 2 декември.