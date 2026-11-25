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От древноримски находки до съвременно улично изкуство - Музеят на Лондон отваря врати на ново място след десет години ремонт и подготовка.
От събота посетителите ще могат безплатно да разгледат историята на британската столица през вековете. Сред експонатите са рокля на кралица Виктория, дървена тоалетна от XVIII век и творба на загадъчния уличен артист Банкси.
Една от най-необичайните атракции е шестметров прозорец, през който посетителите могат да наблюдават преминаващите влакове под сградата на музея.
Редактор: Станимира Шикова