От древноримски находки до съвременно улично изкуство - Музеят на Лондон отваря врати на ново място след десет години ремонт и подготовка.

От събота посетителите ще могат безплатно да разгледат историята на британската столица през вековете. Сред експонатите са рокля на кралица Виктория, дървена тоалетна от XVIII век и творба на загадъчния уличен артист Банкси.

Една от най-необичайните атракции е шестметров прозорец, през който посетителите могат да наблюдават преминаващите влакове под сградата на музея.