Бюджетът за следващата година влиза за разглеждане в пленарната зала. Тази седмица депутатите трябва да приемат параметрите на държавната хазна на първо четене. Очаква се наред с това Народното събрание да приеме и окончателните промени в данъчните закони. Управляващите вече заявиха, че са готови на редакции в бюджета, но само ако получат конструктивни предложения от опозицията.

Заложеният дефицит е 3,5% от БВП, а новият държавен дълг може да достигне 8,6 милиарда евро. В проекта са предвидени икономически растеж от 2,5% и средногодишна инфлация от 4%. Сред предложенията са увеличаване на максималната стойност на ваучерите за храна до 200 евро и въвеждане на еднократен данък върху свръхпечалбите в определени икономически сектори.